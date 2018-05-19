Bahçeli 13 isme çizik attı

MHP, milletvekili aday listesini a\u00e7\u0131klad\u0131. \u0130lk defa bir parti, milletvekili aday listesini YSK\u2019ya teslim etmeden a\u00e7\u0131klad\u0131. ,S\u00f6z konusu liste d\u00fcn sabaha kar\u015f\u0131 saat 02.00\u2019de yay\u0131mland\u0131. ,Bah\u00e7eli, mevcut 35 milletvekilinden 22 isme listede yer verirken, 13 isim listede yer almad\u0131. ,3 isimden 5\u2019i aday aday\u0131 olmazken, 8\u2019inin ismi ise Bah\u00e7eli taraf\u0131ndan \u00fcst\u00fc \u00e7izildi. , MHP lideri Devlet Bah\u00e7eli aday listesinde memleketi Osmaniye\u2019den birinci, Ruhi Ersoy ikinci s\u0131rada yer ald\u0131. \r\nBah\u00e7eli\u2019nin listesi \u2018Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 H\u00fck\u00fbmet Sistemi\u2019ni hayat ge\u00e7irecek g\u00fc\u00e7l\u00fc kadro ve bu d\u00f6nemde TBMM\u2019de g\u00fc\u00e7l\u00fc ekip\u2019 olarak yorumland\u0131.,Bah\u00e7eli\u2019nin A tak\u0131m\u0131ndaki isimler listelerde ilk s\u0131ralarda yer ald\u0131. ,Listede, Ankara 1\u2019inci B\u00f6lge 1\u2019inci s\u0131rada Mevl\u00fct Karakaya, 2\u2019nci s\u0131rada Z\u00fchal Top\u00e7u ve 3\u2019\u00fcnc\u00fc s\u0131rada Ey\u00fcp Y\u0131ld\u0131z aday g\u00f6sterildi. \r\n,Ankara 2\u2019nci B\u00f6lge 1\u2019inci s\u0131radaki Sadir Durmaz\u2019\u0131 Nevin Ta\u015fl\u0131\u00e7ay ve Abdullah A\u011far takip etti. \r\nAnkara 3\u2019\u00fcnc\u00fc B\u00f6lge 1\u2019inci s\u0131rada yer alan Ya\u015far Y\u0131ld\u0131r\u0131m\u2019\u0131 ise Erkan Haberal ve Fatih \u00c7etinkaya izledi., \u0130stanbul\u2019da listenin ilk 3 s\u0131ralar\u0131nda; 1\u2019inci B\u00f6lge\u2019de Edip Semih Yal\u00e7\u0131n, \u0130zzet Ulvi Y\u00f6nter ve Mehmet B\u00fclent Karata\u015f, 2\u2019nci B\u00f6lge\u2019de Celal Adan, Cemal \u00c7etin ve Nur Tu\u011fba Aktay, 3\u2019\u00fcnc\u00fc B\u00f6lge\u2019de ise Feti Y\u0131ld\u0131z, \u0130smail Faruk Aksu ve Arzu Erdem bulunuyor. \u0130zmir\u2019de ilk 3 s\u0131ralarda; 1\u2019inci B\u00f6lge\u2019den Hasan Kalyoncu, Selahattin \u015eahin ve Cihan Aslan, 2\u2019nci B\u00f6lge\u2019den ise Tamer Osmana\u011fao\u011flu, Abdulkadir Bekta\u015f ve Yal\u00e7\u0131n Ko\u00e7yi\u011fit aday g\u00f6sterildi.,Listede s\u00fcrpriz isimler yer ald\u0131. ,MHP Ola\u011fan\u00fcst\u00fc Kurultay d\u00f6nemindeki hukuki i\u015fleri y\u00fcr\u00fcten Bah\u00e7eli\u2019nin avukat\u0131 Y\u00fccel Bulut Tokat birinci, \u00dclk\u00fc Ocaklar\u0131 Ba\u015fkan\u0131 Olcay K\u0131lavuz Mersin birinci, FET\u00d6\u2019n\u00fcn kaset kumpas\u0131 nedeniyle istifa eden MHP eski Genel Sekreter Yard\u0131mc\u0131s\u0131 Mehmet Taytak Afyonkarahisar birinci ve G\u00fcvenlik uzman\u0131 Abdullah A\u011far ise Ankara 2. B\u00f6lge 3\u2019nc\u00fc s\u0131radan aday oldu. Kayseri \u0130l Ba\u015fkan\u0131 Baki Ersoy Kayseri ikinci, \u0130stanbul \u0130l Ba\u015fkan\u0131 B\u00fclent Karata\u015f da \u0130stanbul \u00fc\u00e7\u00fcnc\u00fc s\u0131radan aday g\u00f6sterildi. Mu\u011fla Milletvekili Mehmet Erdo\u011fan yine Mu\u011fla\u2019dan birinci, dan\u0131\u015fman\u0131 H\u00fcseyin Kaan K\u00fcr\u015fat G\u00f6n\u00fcl ise \u00fc\u00e7\u00fcnc\u00fc s\u0131radan aday g\u00f6sterildi.,Uzun s\u00fcre MHP grup ba\u015fkanvekilli\u011fi yapt\u0131ktan sonra bu g\u00f6revinden 2 y\u0131l \u00f6nce istifa eden \u0130zmir Milletvekili Oktay Vural, adayl\u0131k ba\u015fvurusu yapmas\u0131na kar\u015f\u0131l\u0131k listede yer almad\u0131. \u0130ki d\u00f6nemdir milletvekilli\u011fi yapan Mehmet Parsak da aday listesinde yer almayan isim oldu. \r\n,Sa\u011fl\u0131kla ilgili s\u0131k\u0131nt\u0131lar\u0131 sebebiyle adayl\u0131k ba\u015fvurusunda bulunmayan Ekmeleddin \u0130hsano\u011flu\u2019nun yan\u0131 s\u0131ra eski Genel Ba\u015fkan Yard\u0131mc\u0131s\u0131 \u015eefkat \u00c7etin\u2019in de listede yok.,Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 H\u00fck\u00fbmet Sistemi\u2019ne ge\u00e7i\u015f s\u00fcrecinde anayasa \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131nda yer alan Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Parsak\u2019\u0131n da listede olmamas\u0131 dikkat \u00e7ekti. Kulislerde, MHP lideri Bah\u00e7eli ile Mehmet Parsak aras\u0131nda son d\u00f6nemde baz\u0131 s\u0131k\u0131nt\u0131lar ya\u015fand\u0131\u011f\u0131 bu y\u00fczden Parsak\u2019\u0131n listelerde yer bulamad\u0131\u011f\u0131 iddia ediliyor. Yine, Hukuk ve Se\u00e7im \u0130\u015flerinden Sorumlu Genel Ba\u015fkan Yard\u0131mc\u0131l\u0131\u011f\u0131ndan al\u0131nan ve Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 H\u00fck\u00fbmet Sistemine ge\u00e7i\u015f s\u00fcrecinde anayasa \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n\u0131 y\u00fcr\u00fcten Mersin Milletvekili Oktay \u00d6zt\u00fcrk de adayl\u0131k ba\u015fvurusu yapmas\u0131na ra\u011fmen milletvekili listesinde yer almad\u0131.\r\n\r\n,Bah\u00e7eli listesinde gen\u00e7 isimlere de yer verdi. Bah\u00e7eli\u2019nin dan\u0131\u015fman\u0131 ve Ortado\u011fu Gazetesi yazar\u0131 \u0130smail \u00d6zdemir Kayseri birinci s\u0131rada aday g\u00f6sterildi. Lise son s\u0131n\u0131f \u00f6\u011frencisi Veli O\u011fuzhan \u00d6zt\u00fcrk ile S\u00fcleyman Demirel \u00dcniversitesi Fen Edebiyat Fak\u00fcltesi T\u00fcrk Dili ve Edebiyat\u0131 1\u2019inci s\u0131n\u0131f \u00f6\u011frencisi Ali \u00d6zkan, MHP\u2019nin 18 ya\u015f\u0131ndaki en gen\u00e7 milletvekili adaylar\u0131 oldu. \u00d6zt\u00fcrk Kayseri\u2019den, \u00d6zkan da Isparta\u2019dan listeye girdi. (EBRU KARATOSUN)\r\n\r\n