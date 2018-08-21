Bahçeli'den erken seçim açıklaması

MHP Genel Ba\u015fkan\u0131 Devlet Bah\u00e7eli, Ankara'da partisinin kurucu lideri merhum Alparslan T\u00fcrke\u015f'in kabrini ziyaret etti. ,Ziyaret sonras\u0131 a\u00e7\u0131klama yapan Bah\u00e7eli, ABD Ba\u015fkan\u0131 Trump'\u0131n yapt\u0131\u011f\u0131 Brunson a\u00e7\u0131klamas\u0131 ile ilgili sorulan soru \u00fczerine ,"Brunson'u bizden daha fazla sevenle bizim i\u015fimiz yok" dedi.,Bah\u00e7eli, gazetecilerin yerel se\u00e7imlerle ilgili sorusu \u00fczerine , "Baz\u0131 \u00e7evreler erken se\u00e7imi g\u00fcndeme getiriyor. Bu do\u011fru de\u011fildir, kaosa s\u00fcr\u00fckler. ,Ge\u00e7mi\u015fte erken se\u00e7imi d\u00fc\u015f\u00fcnen bir siyasi hareket olarak, \u015fimdi 31 Mart 2019'da en ge\u00e7 mahalli idareler se\u00e7iminin yap\u0131lmas\u0131 laz\u0131md\u0131r. 1 Ocak 2019'da T\u00fcrkiye se\u00e7im s\u00fcrecine girmi\u015f olacakt\u0131r. Zaman \u00e7ok dard\u0131r. Siyasi partiler aras\u0131nda partiler aras\u0131 ittifak s\u00f6z konusu olmaz " ifadelerini kulland\u0131.,Ayr\u0131ca Bah\u00e7eli, ittifak olur mu sorusuna da "olmaz" diye cevap verdi.