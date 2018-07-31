Bahçeli'den uyarı: Ayaklarını denk alsınlar

MHP Genel Ba\u015fkan\u0131 Devlet Bah\u00e7eli, \u0130Y\u0130 Parti Genel Ba\u015fkan Yard\u0131mc\u0131s\u0131 Koray Ayd\u0131n\u2019\u0131n \u201cliderimiz Devlet Bah\u00e7eli\u201d ifadesiyle ilgili, \u201cOrada bir siyasi partinin genel ba\u015fkan\u0131n\u0131 yuhalatt\u0131rabilecek bir tarzda gaf olmaz. Herkes aya\u011f\u0131n\u0131 denk als\u0131n\u201d dedi.,Bah\u00e7eli, TBMM Ba\u015fkan\u0131 Binali Y\u0131ld\u0131r\u0131m\u2019\u0131 ziyaretinin ard\u0131ndan, gazetecilerin sorular\u0131n\u0131 cevaplad\u0131. ,Bir gazetecinin \u201c\u0130Y\u0130 Parti Genel Ba\u015fkan Yard\u0131mc\u0131s\u0131 Koray Ayd\u0131n\u2019\u0131n \u2018liderimiz Devlet Bah\u00e7eli\u2019 gaf\u0131n\u0131 nas\u0131l de\u011ferlendiriyorsunuz?\u201d sorusu \u00fczerine, Bah\u00e7eli, \u015funlar\u0131 s\u00f6yledi: \u201c(Gaf, s\u00fcr\u00e7\u00fc lisan) kelimeleri..., Bunlar, bir kelime veya o kelimeyi olu\u015fturan birka\u00e7 hecenin aras\u0131nda baz\u0131 yanl\u0131\u015f telaffuz ve yanl\u0131\u015f kavramlar olarak nitelendirebilecek konu\u015fmalar yapt\u0131\u011f\u0131n\u0131z takdirde bunun ad\u0131 \u2018gaf\u2019 olur. ,\u201cKas\u0131tl\u0131 oldu\u011funu d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyor musun?\u201d sorusuna Bah\u00e7eli, \u201cKesinlikle. Orada bir siyasi partinin genel ba\u015fkan\u0131n\u0131 yuhalatt\u0131rabilecek tarzda bir gaf olmaz. E\u011fer bu yuhalama ba\u015flarsa bunun alt\u0131ndan \u0130Y\u0130 Parti kalkamaz. \r\n,Koskoca bir c\u00fcmlenin i\u00e7erisinde gaf olmaz. Bu arada bana ula\u015fan bilgiler \u00e7er\u00e7evesine Say\u0131n Genel Ba\u015fkan Yard\u0131mc\u0131m\u0131z Semih Yal\u00e7\u0131n beyin ifade etti\u011fi gibi, d\u00f6rt ki\u015fi aras\u0131nda e\u011fer bir konu\u015fma, planlama veya d\u0131\u015far\u0131daki kitleyi o manada y\u00f6nlendirmeye y\u00f6nelik bir gaflete d\u00fc\u015fm\u00fc\u015flerse, \u00e7ok b\u00fcy\u00fck hataya d\u00fc\u015fm\u00fc\u015flerdir.\u201d,Herkes aya\u011f\u0131n\u0131 denk als\u0131n. Ne yapmak istiyorlarsa ona g\u00f6re hareket etsinler. Gelirler, gelmezler, biz ba\u015f\u0131ndan beri s\u00f6yl\u00fcyoruz: Kurulan bir parti var. Han\u0131mefendi\u2019nin o partinin ba\u015f\u0131na tekrar d\u00f6nmesinde yarar var, demokrasi a\u00e7\u0131s\u0131ndan yarar var, \u0130Y\u0130 Parti a\u00e7\u0131s\u0131ndan yarar var\u201d cevab\u0131n\u0131 verdi.\r\n\u201c\u0130Y\u0130 Parti\u2019den baz\u0131 kopmalar olabilece\u011fi ve MHP\u2019nin kap\u0131s\u0131n\u0131n yeniden \u00e7al\u0131nabilece\u011fi\u201d iddialar\u0131yla ilgili bir ba\u015fka soru \u00fczerine Bah\u00e7eli \u201cKopmalar olur mu olmaz m\u0131 bilemiyoruz. Bizden koptuklar\u0131 biliniyor. Tekrar kopanlar bize gelir mi onu bilemiyorum ama baz\u0131lar\u0131 var ki hi\u00e7bir \u015fart alt\u0131nda MHP ile beraberlikleri kalmam\u0131\u015ft\u0131r\u201d ifadesini kulland\u0131.,\r\nDevlet Bah\u00e7eli, Rahip Brunson\u2019un tutuklulu\u011fu ile ilgili bir soru \u00fczerine, bu konuda sosyal medyadan a\u00e7\u0131klama yapt\u0131\u011f\u0131n\u0131 hat\u0131rlatarak \u201cMemleketi papazla tehdit etmeye kimsenin hakk\u0131 yoktur\u201d dedi.,MHP Genel Ba\u015fkan\u0131 Devlet Bah\u00e7eli, TBMM Ba\u015fkan\u0131 Binali Y\u0131ld\u0131r\u0131m\u2019a nezaket ziyaretinde bulundu. Bas\u0131na kapal\u0131 ger\u00e7ekle\u015ftirilen g\u00f6r\u00fc\u015fme sonras\u0131nda a\u00e7\u0131klama yapan Bah\u00e7eli, 24 Haziran se\u00e7iminin ard\u0131ndan olu\u015fan yasaman\u0131n ba\u015fkan\u0131 Binali Y\u0131ld\u0131r\u0131m\u2019\u0131 tebrik etti\u011fini ve ba\u015far\u0131lar diledi\u011fini s\u00f6yledi., Bah\u00e7eli, nezaket ziyareti \u00e7er\u00e7evesinde kar\u015f\u0131l\u0131kl\u0131 sohbet ettiklerini bildirdi. \u00d6te yandan Bah\u00e7eli, Y\u0131ld\u0131r\u0131m\u2019\u0131 ziyaretinden \u00f6nce, TBMM Ba\u015fkanvekili se\u00e7ilen MHP \u0130stanbul Milletvekili Celal Adan\u2019\u0131 da makam\u0131nda ziyaret etti.