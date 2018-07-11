Bahçeli'den yeni hükûmet yorumu

MHP Genel Ba\u015fkan\u0131 Devlet Bah\u00e7eli, Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 Kabinesi\u2019ne ili\u015fkin de\u011ferlendirmede bulundu. ,TBMM\u2019de gazetecilerin sorular\u0131 \u00fczerine Bah\u00e7eli \u201c\u015eu an i\u00e7in T\u00fcrkiye\u2019nin beklenti ve taleplerine ve 2023 y\u0131l\u0131 hedeflerine y\u00f6nelik bir uygulama kabinesi olarak dikkat \u00e7ekmektedir. O bak\u0131mdan ben ba\u015far\u0131l\u0131 olacaklar\u0131n\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyorum.,MHP olarak da yasamada \u00fczerimize d\u00fc\u015fen g\u00f6revi yerine getirece\u011fiz. Denetim ve denge sorumlulu\u011funu millet bize vermi\u015ftir. ,O sebepten dolay\u0131 bu sorumlulu\u011fu en iyi \u015fekilde ta\u015f\u0131may\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcnmekteyiz. \u0130n\u015fallah ba\u015far\u0131l\u0131 olaca\u011f\u0131z\u201d dedi., Bah\u00e7eli, \u201cNeden H\u00fck\u00fbmette yer almad\u0131n\u0131z, bunu tercih etmediniz?\u201d sorusuna kar\u015f\u0131l\u0131k da \u015funlar\u0131 s\u00f6yledi. ,Bu bir prensip meselesi. MHP, Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 H\u00fck\u00fbmet Sistemi\u2019nin olu\u015fumu s\u0131ras\u0131nda herhangi bir pazarl\u0131\u011f\u0131 esas almam\u0131\u015ft\u0131r, bir beklenti i\u00e7erisinde olmam\u0131\u015ft\u0131r. Tamamen bir sistemin en etkin ve verimli \u015fekilde uygulanmas\u0131 noktas\u0131nda gayret g\u00f6sterilmi\u015ftir.