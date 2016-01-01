Bahçeli itiraz etti, Ak Parti vazgeçti!

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CANLI İZLE: Elazığspor 2-1 Adanaspor Maçı Canlı İzle | Elazığ Adana maçı skoru kaç kaç?
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CANLI İZLE: Gençlerbirliği Osmanlıspor Maçı Canlı İzle | Gençlerbirliği Osmanlı Canlı Skoru Kaç Kaç?
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TSK: 37 terörist etkisiz hâle getirildi
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Derbide çıkan olayların ardından gözaltı sayısı 23'e yükseldi
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Sağlık turizmi için Türkiye'ye gelenler hastaneleri doldurdu
SPOR
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CANLI İZLE: Gaziantepspor Eskişehirspor Maçı Canlı İzle | Gaziantep Eskişehir Maçı Skoru Kaç Kaç?
GÜNDEM
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Bakan Gül'den Yunan mevkidaşına mektup
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DÜNYA
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Netanyahu milyarder iş adamından 'hediye' istedi
POLİTİKA
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3 partiden ortak hareket etme kararı
YAŞAM
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Sarıyer'de vahşet! Önce öldürdü, sonra...
DÜNYA
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Afrika ülkesi sömürge döneminden kalma adını değiştirdi
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Kulisleri karıştıran iddia! Gül onu görünce adaylıktan vazgeçti
SPOR
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CANLI İZLE: Boluspor İstanbulspor maçı canlı izle | Bolu İstanbul maçı canlı skoru kaç kaç?
SPOR
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CANLI İZLE: Trabzonspor Sivasspor Canlı İzle | Trabzon Sivas maçı canlı skoru kaç kaç
DÜNYA
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İngiliz hükûmetinden 'PYD/YPG ile sınırlı temas' itirafı
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Kanserin vücutta yayılmasına yol açan hücreler tespit edildi
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15 TEMMUZ
Ramazan
Bahçeli itiraz etti, Ak Parti vazgeçti!
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AK Parti, yasal değişiklikten MHP lideri Bahçeli'den gelen itiraz üzerine vazgeçti. Meral Akşener’in yürüttüğü İYİ Parti’nin 24 Haziran’da seçimlere katılıp katılamayacağı konusundaki belirsizlik sürüyor.
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