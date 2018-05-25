Bahçesinde buldu, bebek gibi yanında gezdiriyor

Kayseri Melikgazi il\u00e7esi'nde oturan Y\u0131ld\u0131z \u00d6zt\u00fcrk, domates fidelerini evinin arkas\u0131nda bulunan bah\u00e7eye dikti. ,Bu s\u0131rada bah\u00e7esinde g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fc ve top oldu\u011funu sand\u0131\u011f\u0131 \u015feyin yan\u0131na yakla\u015f\u0131nca mantar oldu\u011funu anlad\u0131. ,Ya\u015fam\u0131 boyunca ilk kez bu kadar b\u00fcy\u00fck mantar g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc s\u00f6yleyen \u00d6zt\u00fcrk, "Yan\u0131nda k\u00fc\u00e7\u00fck mantarlar da vard\u0131. ,Karpuz b\u00fcy\u00fckl\u00fc\u011f\u00fcndeki dev mantar\u0131 g\u00f6rmek i\u00e7in mahalle sakinleri ba\u015f\u0131ma topland\u0131. ,Yeni do\u011fmu\u015f bebek gibi yan\u0131mda gezdiriyorum. Pi\u015firip yiyece\u011fim" dedi.,Bah\u00e7esinde buldu, bebek gibi yan\u0131nda gezdiriyor