Bahreyn, Türk askerinin Katar'dan çıkmasını istedi

Bahreyn D\u0131\u015fi\u015fleri Bakan\u0131, Katar'da g\u00f6rev yapan T\u00fcrk askerlerinin \u00fclkelerine geri d\u00f6nmesi gerekti\u011fini s\u00f6yledi.,Orta Do\u011fu'da \u0130srail ile ili\u015fkilerini geli\u015ftiren \u00fclkelerden biri olan Bahreyn, T\u00fcrkiye aleyhinde a\u00e7\u0131klamalarda bulunmaya ba\u015flad\u0131.\r\n\r\n,Bahreyn D\u0131\u015fi\u015fleri Bakan\u0131 \u015eeyh Halit bin Ahmed, Katar'da g\u00f6rev yapan T\u00fcrk askerlerine ihtiya\u00e7 olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirtti.\r\n\r\n,D\u00fcnya genelinde m\u00fcttefiklerinin oldu\u011funu savunan Bakan Ahmed, korunmak i\u00e7in kimseye ihtiya\u00e7 duymad\u0131klar\u0131n\u0131 s\u00f6zlerine ekledi.\r\n\r\n\r\n\r\n,Bahreyn D\u0131\u015fi\u015fleri Bakan\u0131, "Ankara, Katar'daki T\u00fcrk \u00fcss\u00fcn\u00fcn b\u00f6lgeyi koruma g\u00f6revi oldu\u011funu s\u00f6yledi. Fakat b\u00f6lgeyi korumak i\u00e7in ba\u015fkas\u0131na ihtiyac\u0131m\u0131z yok. T\u00fcrk askerleri \u00fclkesine geri d\u00f6nmeli. Bizim d\u00fcnya genelinde m\u00fcttefiklerimiz var." \u015feklinde konu\u015ftu.\r\n\r\n\r\n\r\n,Bakan Ahmed, \u0130srail'e yak\u0131nl\u0131\u011f\u0131yla bilinen bir isim.\r\n\r\nSon olarak \u0130srail'in Filistinlilere y\u00f6nelik uygulad\u0131\u011f\u0131 katliam\u0131 me\u015fru g\u00f6ren Bahreyn D\u0131\u015fi\u015fleri Bakan\u0131, yap\u0131lan yasa d\u0131\u015f\u0131 eylemlere y\u00f6nelik her devletin ayn\u0131 uygulamalar\u0131 yapabilece\u011fini s\u00f6ylemi\u015fti.\r\n\r\n,Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan, Genelkurmay Ba\u015fkan\u0131 Orgeneral Hulusi Akar ile birlikte Katar'daki T\u00fcrk \u00dcss\u00fc'n\u00fc ziyaret etmi\u015fti.