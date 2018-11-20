Bakan açıkladı! Aylık 4 bin 500 TL verilecek...

T\u00dcB\u0130TAK Sanayi Doktora Program\u0131 sonu\u00e7lar\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klayan Sanayi ve Teknoloji Bakan\u0131 Mustafa Varank, ,Bakan a\u00e7\u0131klad\u0131! Ayl\u0131k 4 bin 500 TL verilecek...,''\u00dcniversiteler ve sanayi kurulu\u015flar\u0131 i\u015f birli\u011fiyle se\u00e7ilecek doktora \u00f6\u011frencilerine ayl\u0131k 4 bin 500 TL burs verilecek'' dedi.,Sanayi ve Teknoloji Bakan\u0131 Mustafa Varank, 'T\u00dcB\u0130TAK Sanayi Doktora Program\u0131' sonu\u00e7lar\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klad\u0131. ,Bakan Varank, resmi Twitter hesab\u0131ndan yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada \u00fcniversiteler ve sanayi kurulu\u015flar\u0131 i\u015f birli\u011fiyle se\u00e7ilecek doktora \u00f6\u011frencilerine ayl\u0131k 4 bin 500 TL burs verilece\u011fini ve \u00f6\u011frencilerin doktora \u00f6\u011frenimleri sonras\u0131nda sanayide istihdam edilmelerine y\u00f6nelik 3 y\u0131l boyunca istihdam deste\u011fi sa\u011flanaca\u011f\u0131n\u0131 kaydetti.,.