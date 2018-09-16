Bakan açıkladı: Bu yıl zam yok

Gen\u00e7lik ve Spor Bakan\u0131 Mehmet Muharrem Kasapo\u011flu, yeni e\u011fitim \u00f6\u011fretim d\u00f6nemi \u00f6ncesinde H\u00fcrriyet\u2019ten Gamze Kolcu'ya \u00f6zel de\u011ferlendirmelerde bulundu.\r\n\r\n,\u201cBu y\u0131l yurt \u00fccretlerine zam yapmayaca\u011f\u0131z. \u00d6\u011frencilerimize \u00fccretsiz olarak \u00e7ama\u015f\u0131r y\u0131kama ve kurutma hizmeti sunuyoruz\u201d diyen Bakan Kasapo\u011flu, \u015funlar\u0131 s\u00f6yledi:\r\n\r\n, 2002 y\u0131l\u0131nda, 75 il ve 57 il\u00e7ede yurt say\u0131m\u0131z 190, yatak kapasitesi ise 182 bin 258\u2019di. Taleplere bak\u0131nca doluluk oran\u0131m\u0131z\u0131n y\u00fczde 100\u2019e ula\u015faca\u011f\u0131n\u0131 \u00f6ng\u00f6rebiliyoruz. Art\u0131k temmuz ve a\u011fustos aylar\u0131 i\u00e7in yurt \u00fccreti al\u0131nm\u0131yor. ,\u201cYurtlar\u0131m\u0131zda 2002-2017 y\u0131llar\u0131 aras\u0131nda y\u00fczde 235 oran\u0131nda kapasite art\u0131\u015f\u0131 sa\u011fland\u0131. Bug\u00fcn itibar\u0131yla 81 il, 237 il\u00e7e ve Kuzey K\u0131br\u0131s T\u00fcrk Cumhuriyeti\u2019nde toplam 775 yurtta 662 bin 303 yatak say\u0131s\u0131na ula\u015fm\u0131\u015f durumday\u0131z.,Bu y\u0131l yurt \u00fccretlerine zam yapmayaca\u011f\u0131z. Yurtlar\u0131m\u0131zda \u00f6\u011frencilerimize \u00fccretsiz olarak \u00e7ama\u015f\u0131r y\u0131kama ve kurutma hizmeti sunuyoruz,\u00d6\u011frencilerimize, sabah kahvalt\u0131s\u0131 ve ak\u015fam yeme\u011fi i\u00e7in ayl\u0131k 330 lira beslenme katk\u0131s\u0131 sa\u011fl\u0131yoruz. Yurtlar\u0131m\u0131zda \u00e7al\u0131\u015fma salonlar\u0131 ile amac\u0131na uygun olarak d\u00fczenlenmi\u015f e\u011fitim salonlar\u0131 bulunuyor. ,"E\u011fitsel, sosyal, k\u00fclt\u00fcrel ve sportif alanlarda gen\u00e7lerimize donan\u0131m kazand\u0131rmay\u0131 ama\u00e7layan pek \u00e7ok faaliyetimiz var., B\u00fct\u00fcn yurtlar\u0131m\u0131zda at\u00f6lye \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131, yabanc\u0131 dil, T\u00fcrk-\u0130slam sanatlar\u0131, i\u015f ve meslek kurslar\u0131, g\u00f6rsel sanatlar kurslar\u0131 d\u00fczenliyoruz. ,Bu y\u0131l, \u00f6\u011frencilerimiz yurtlar\u0131na ilk geldiklerinde \u00fccretsiz internet \u015fifrelerini alacak ve bir uyum program\u0131na tabi tutulacak. ,Programla hem bulundu\u011fu \u015fehri sosyal, k\u00fclt\u00fcrel ve tarihsel a\u00e7\u0131dan tan\u0131yacak hem de bar\u0131naca\u011f\u0131 yurdun kurallar\u0131 ve sahip oldu\u011fu haklar konusunda bilgilendirilecek.\u201d ,Bunun yan\u0131nda ayr\u0131ca di\u015f hekimli\u011fi, m\u00fchendislik, mimarl\u0131k gibi dallar i\u00e7in \u00f6zel ko\u015fullar gerektirecek \u00e7al\u0131\u015fma alanlar\u0131m\u0131z de \u00f6\u011frencilerimizin kullan\u0131m\u0131na haz\u0131r.",24 saat s\u0131cak su ve 24 saat \u00fccretsiz internet hizmetimiz mevcut. Beslenme hizmeti, diyetisyenler ve g\u0131da m\u00fchendisleri g\u00f6zetiminde, yurt m\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fcnce kurulan komisyonlar taraf\u0131ndan denetlenerek ger\u00e7ekle\u015ftiriliyor.