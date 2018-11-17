Bakan açıkladı! Bunu yapmayan yandı

Tar\u0131m ve Orman Bakanl\u0131\u011f\u0131 lokanta, restoran ve kafe gibi toplu t\u00fcketim yerlerindeki men\u00fclerde, t\u00fcketicilere sunulan g\u0131dan\u0131n ad\u0131n\u0131n yan\u0131nda, alerjen bile\u015fenlerinin belirtilmesini zorunlu hale getirdi. ,Bakanl\u0131k bu bile\u015fenleri m\u00fc\u015fteriye sunmayan yerlere de 2019 y\u0131l\u0131 sonu itibar\u0131yla ceza kesecek. , Ayr\u0131ca g\u0131dan\u0131n bile\u015fiminde etil alkol ve domuzdan elde edilen madde bulunmas\u0131 durumunda da ayn\u0131 \u015fekilde t\u00fcketiciler net olarak bilgilendirilecek. Bu bilgiler t\u00fcketicilerin kolayca g\u00f6rebilece\u011fi \u015fekilde men\u00fcler, yaz\u0131 tahtalar\u0131, bro\u015f\u00fcr benzeri ara\u00e7lar vas\u0131tas\u0131yla t\u00fcketiciye sunulacak.\r\n\r\n,H\u00fcrriyet'in haberine g\u00f6re; Kitap\u00e7\u0131\u011fa g\u00f6re T\u00fcrkiye\u2019nin gelecekteki ikliminin belirlenmesine y\u00f6nelik model \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131na da ba\u015fland\u0131. Yak\u0131n gelecekte H\u00fck\u00fcmetleraras\u0131 \u0130klim De\u011fi\u015fikli\u011fi Paneli\u2019nde yay\u0131nlanmas\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fclen \u2018Payla\u015f\u0131ml\u0131 Sosyoekonomik Senaryolar\u2019 ile T\u00fcrkiye i\u00e7in iklim projeksiyonlar\u0131n\u0131n geli\u015ftirilmesi planlan\u0131yor. ,Google ve veri taban\u0131 kullan\u0131larak arazi bitki \u00f6rt\u00fcs\u00fcndeki de\u011fi\u015fim ve ye\u015fillenme e\u011filimi izleme \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 farkl\u0131 b\u00f6lgelerde yap\u0131lmaya da ba\u015flad\u0131. Herhangi bir alanda arazi \u00f6rt\u00fcs\u00fcnde meydana gelen de\u011fi\u015fimlerin uydu teknolojileri kullan\u0131larak izlenebilmesi i\u00e7in Google veri tabanlar\u0131n\u0131 kullanarak a\u00e7\u0131k kaynak kodlu yeni bir yaz\u0131l\u0131m geli\u015ftirildi.,\r\nAntalya\u2019da 11 dekar modern seralar kurulacak ve tarla arazilerinde yap\u0131lacak \u00e7al\u0131\u015fmalarda yeni Ar-Ge y\u00f6netimlerinin uygulanmas\u0131 ile yeni yerli sebze tohumlar\u0131n\u0131n \u00fcretilmesi sa\u011flanacak. ,\u00d6ncelikle domates, patl\u0131can, h\u0131yar ve kavun \u00e7e\u015fitlerinde \u00e7al\u0131\u015fmalar ba\u015flat\u0131ld\u0131. Geli\u015ftirilecek yeni \u00e7e\u015fitlerin \u00fclke genelinde kullan\u0131lmas\u0131 planlan\u0131yor. K\u0131\u015fl\u0131k sebzelerden so\u011fan, havu\u00e7, marul, k\u0131rm\u0131z\u0131 ba\u015f lahana ve brokolide gen havuzlar\u0131n\u0131n geni\u015fletilmesi ve yeni \u00e7e\u015fitlerin geli\u015ftirilmesine y\u00f6nelik projeler ba\u015flat\u0131ld\u0131.,Tar\u0131m ve Orman Bakanl\u0131\u011f\u0131 2019 Y\u0131l\u0131 B\u00fct\u00e7e Sunum kitap\u00e7\u0131\u011f\u0131nda yer alan ayr\u0131nt\u0131lara g\u00f6re alerjen bile\u015fenler aras\u0131nda gluten i\u00e7eren g\u0131dalar, kabuklular ve \u00fcr\u00fcnleri, yumurta ve \u00fcr\u00fcnleri, bal\u0131k ve bal\u0131k \u00fcr\u00fcnleri, yerf\u0131st\u0131\u011f\u0131 ve \u00fcr\u00fcnleri, soya fasulyesi ve \u00fcr\u00fcnleri, s\u00fct ve s\u00fct \u00fcr\u00fcnleri, sert kabuklu meyveler, kereviz ve \u00fcr\u00fcnleri, hardal ve \u00fcr\u00fcnleri, susam tohumu ve \u00fcr\u00fcnleri, k\u00fck\u00fcrt dioksit ve s\u00fclfitler, ac\u0131 bakla ve \u00fcr\u00fcnleri, yumu\u015fak\u00e7alar ve \u00fcr\u00fcnleri yer al\u0131yor.