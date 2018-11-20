Bakan açıkladı: Faizler düşecek

Hazine ve Maliye Bakan\u0131 Berat Albayrak, 22. International Business Forum'unda (IBF-Uluslararas\u0131 \u0130\u015f Forumu) konu\u015ftu.\r\n\r\n,* \u00c7ok g\u00fc\u00e7l\u00fc rakamlar gelmeye ba\u015flad\u0131. Ad\u0131n\u0131 dengelenme koydu\u011fumuz bu s\u00fcre\u00e7te beklentilerimiz d\u0131\u015f\u0131nda bir geli\u015fme ya\u015famad\u0131k. 2019'a girerken makro ekonomik g\u00f6stergeleri detayl\u0131 analiz ederek stratejilerimizi buna g\u00f6re yapt\u0131k. Reel sekt\u00f6r ve bankac\u0131l\u0131k sekt\u00f6r\u00fcm\u00fcz\u00fc g\u00fc\u00e7lendiriyoruz. \u0130kinci hedefimiz ise b\u00fct\u00e7emiz. ,Tar\u0131mda erken uyar\u0131 sistemini devreye alaca\u011f\u0131z,G\u0131da enflasyonuyla ilgili stratejik bir yol haritas\u0131 haz\u0131rl\u0131yoruz,Hal Yasas\u0131'n\u0131 da en iyi \u015fekilde uygulamaya sokaca\u011f\u0131z,F\u0131rsat\u00e7\u0131larla, stok\u00e7ularla m\u00fccadelemizi en \u00fcst seviyede s\u00fcrd\u00fcrece\u011fiz, Polatl\u0131'da 200 bin ton so\u011fan\u0131n fiyatlar y\u00fckselir diye stokland\u0131\u011f\u0131 tespit edildi. Denetimler s\u00fcr\u00fcyor, s\u00fcrecek,Enflasyonda ekim ay\u0131nda ba\u015flayan yava\u015flama s\u00fcrecinin pozitif etkisini kas\u0131mda g\u00f6rece\u011fiz,Kredi faizlerinde y\u00fczde 25'lerin alt\u0131na inmeye ba\u015flad\u0131k, bu trend aral\u0131k ay\u0131nda daha da d\u00fc\u015fecek\r\n\r\n- Enflasyonda ekim ay\u0131nda ba\u015flayan yava\u015flama s\u00fcrecinin pozitif etkisini kas\u0131mda g\u00f6rece\u011fiz\r\n\r\n- Kredi faizlerinde y\u00fczde 25'lerin alt\u0131na inmeye ba\u015flad\u0131k, bu trend aral\u0131k ay\u0131nda daha da d\u00fc\u015fecek