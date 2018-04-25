Bakan açıkladı! İyi Parti alamayacak

TBMM Genel Kurulu'unda AK Parti \u0130stanbul Milletvekili Mustafa \u015eentop ile MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalayc\u0131'n\u0131n imzas\u0131n\u0131 ta\u015f\u0131yan Se\u00e7imlerin Temel H\u00fck\u00fcmleri ve Se\u00e7men K\u00fct\u00fckleri Hakk\u0131nda Kanun Teklifi'nin t\u00fcm\u00fc \u00fczerindeki g\u00f6r\u00fc\u015fmeler tamamland\u0131.,Adalet Bakan\u0131 Abd\u00fclhamit G\u00fcl, teklifin t\u00fcm\u00fc \u00fczerindeki g\u00f6r\u00fc\u015fmelerde milletvekillerinin sorular\u0131n\u0131 yan\u0131tlad\u0131.,\u0130yi Parti'nin Hazineden se\u00e7im yard\u0131m\u0131 al\u0131p alamayaca\u011f\u0131na ili\u015fkin soru \u00fczerine G\u00fcl, grup kuran partilere, son genel se\u00e7imlerde y\u00fczde 3'\u00fcn \u00fczerinde oy almas\u0131 halinde Hazineden yard\u0131m yap\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 an\u0131msatt\u0131.,G\u00fcl, "\u015eu anki mevzuat\u0131m\u0131zda, grup kuranlar\u0131n hazine yard\u0131m\u0131 almas\u0131 i\u00e7in bir d\u00fczenleme yoktur." diye konu\u015ftu.,