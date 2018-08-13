Bakan Albayrak açıkladı: Aksiyon planı hazır

"Bankalar\u0131m\u0131zla birlikte kurdaki dalgaland\u0131rman\u0131n en fazla etkiledi\u011fi reel sekt\u00f6r firmalar\u0131m\u0131z\u0131n KOB\u0130'ler dahil durumlar\u0131yla ilgili aksiyon plan\u0131m\u0131z\u0131 haz\u0131rlad\u0131k.,Bu geceden itibaren aksiyon plan\u0131m\u0131z\u0131 uygulamaya ba\u015flad\u0131k. Piyasalar\u0131 rahatlatmak ama\u00e7l\u0131 olarak kurumlar\u0131m\u0131z gerekli ad\u0131mlar\u0131 atacak. ,Hazine ve Maliye Bakan\u0131 Berat Albayrak gece yar\u0131s\u0131 Twitter'dan a\u00e7\u0131klama yapt\u0131.,Bizim yeni ekonomi yakla\u015f\u0131m\u0131m\u0131z\u0131n en \u00f6nemli aya\u011f\u0131n\u0131 b\u00fct\u00e7e disiplini olu\u015fturuyor. ,Hedeflerimizi belirledik. B\u00fct\u00e7e d\u0131\u015f\u0131 giderler i\u00e7in taviz vermeyece\u011fimizi t\u00fcm kurum ve bakanlar\u0131m\u0131zla konu\u015ftuk. Bu hassasiyet i\u00e7in gerekirse hedeflenen g\u00f6stergeler i\u00e7in Mali Kural uygulayaca\u011f\u0131z.,\u0130\u015fte Bakan Albayrak'\u0131n o tweetleri:,Yat\u0131r\u0131mlar\u0131 ve harcamalar\u0131 de\u011ferlendirirken 3 soruya verdi\u011fi cevaba bakaca\u011f\u0131z. Teknolojik yada y\u00fcksek katma de\u011ferli \u00fcretim sa\u011fl\u0131yor mu? \u0130hracat\u0131 art\u0131r\u0131yor mu? Cari a\u00e7\u0131\u011f\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcr\u00fcyor mu? Bu anlay\u0131\u015f t\u00fcm ekonomi alanlar\u0131nda hakim olacak. Bu uygulamay\u0131 \u00f6nemsiyoruz., Bankalar\u0131m\u0131z ve BDDK ile beraber gerekli \u00f6nlemleri h\u0131zl\u0131 bir \u015fekilde alaca\u011f\u0131z.,Kimsenin \u015f\u00fcphesi olmas\u0131n. Milletimizin deste\u011fi, rasyonel politikalar ve kararl\u0131 bir duru\u015f ile bu m\u00fccadeleden Allah'\u0131n izniyle zaferle \u00e7\u0131kaca\u011f\u0131z.",Mevduatlara el konulmayacak. Hesaplardaki d\u00f6vizler TL'ye d\u00f6nd\u00fcr\u00fclmeyecek. Ama bu yalanlarla sonuna kadar hukuki alanda m\u00fccadele edilecek.