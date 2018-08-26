Bakan Albayrak düğmeye bastı! Türkiye'de bir ilk...

Hazine ve Maliye Bakan\u0131 Berat Albayrak'\u0131n Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan\u0131 oldu\u011fu d\u00f6nemde duyurdu\u011fu petrol arama seferberli\u011fi b\u00fcy\u00fcyerek devam ediyor.\r\n\r\n,Afrika ba\u015fta olmak \u00fczere d\u00fcnyan\u0131n bir\u00e7ok \u00fclkesinde uygulanan havadan petrol sismik ara\u015ft\u0131rmalar\u0131n\u0131n ilk uygulamas\u0131, T\u00fcrkiye'de de hayata ge\u00e7irildi. ,T\u00fcrkiye Petrolleri Anonim Ortakl\u0131\u011f\u0131, Do\u011fu ve G\u00fcneydo\u011fu'da sismik \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 havadan yapmaya ba\u015flad\u0131. ,Bir \u0130ngiliz firmas\u0131yla yap\u0131lan anla\u015fmayla 10 ki\u015filik uzman petrol ekibinin g\u00f6rev yapt\u0131\u011f\u0131 T\u00fcrkiye Petrolleri'ne ait u\u00e7ak, Batman Havaliman\u0131'ndan g\u00fcne\u015fin ilk \u0131\u015f\u0131klar\u0131yla birlikte havalanarak b\u00f6lgeyi kar\u0131\u015f kar\u0131\u015f kay\u0131t alt\u0131na al\u0131yor. ,Yer\u00e7ekimi farkl\u0131l\u0131klar\u0131n\u0131 tespit eden u\u00e7ak, olas\u0131 yeni petrol sahalar\u0131n belirliyor.\r\n \r\n,Jeolojik y\u00fczeysel \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n yan\u0131 s\u0131ra sismik \u00e7al\u0131\u015fmay\u0131 da kolayla\u015ft\u0131ran u\u00e7a\u011f\u0131n yakla\u015f\u0131k 1,5 ay s\u00fcreyle Do\u011fu ve G\u00fcneydo\u011fu'daki bir\u00e7ok b\u00f6lgeyi kay\u0131t alt\u0131na alaca\u011f\u0131 belirtildi. ,Datalara y\u00fcklenen veriler, T\u00fcrkiye Petrolleri'nin Ankara'daki Arama Daire Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131'nca de\u011ferlendirilerek, yeni a\u00e7\u0131lacak petrol kuyular\u0131 i\u00e7in sondaj alanlar\u0131 tespit ediliyor.\r\n \r\n,Petrol arama \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131nda yeni d\u00f6neme giriliyor.,Uygulanacak bu yeni y\u00f6ntem T\u00fcrkiye'de bir ilk olma \u00f6zelli\u011fi ta\u015f\u0131yor. ,Yerden yakla\u015f\u0131k 200 metrede u\u00e7an u\u00e7ak, bulutlu havalarda ise \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131na ara veriyor., T\u00fcrkiye Petrolleri'nin bug\u00fcne kadar yerden yapamad\u0131\u011f\u0131 sismik \u00e7al\u0131\u015fmalar yeni y\u00f6ntemle ger\u00e7ekle\u015ftirebiliyor.\r\n\r\n, Hazine ve Maliye Bakan\u0131 Berat Albayrak, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan\u0131 oldu\u011fu d\u00f6nemde T\u00fcrkiye'de petrol arama seferberli\u011fi ba\u015flatm\u0131\u015ft\u0131. \r\n \r\n,Albayrak May\u0131s ay\u0131nda yapt\u0131\u011f\u0131 konu\u015fmada \u015funlar\u0131 s\u00f6ylemi\u015fti:\r\n,"Yeni d\u00f6nem ba\u015fl\u0131yor. ,\u00d6n\u00fcm\u00fczdeki d\u00f6nem \u015eemdinli'den Cizre'ye kadar, kuzeyde Van'dan Siirt'e kadar alan i\u00e7inde \u00e7ok yo\u011fun u\u00e7akla gravite veri toplama i\u015flemine ba\u015flad\u0131k. ,Bu \u00e7ok \u00f6nemli bir ad\u0131m. ,T\u00fcrkiye'de ilk kez ger\u00e7ekle\u015ftirilen ad\u0131m. ,U\u00e7akla b\u00f6lgede gravite verileri toplayaca\u011f\u0131z, hem de kara sismik detayl\u0131 \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 yo\u011funla\u015ft\u0131rarak uzun y\u0131llard\u0131r halk\u0131m\u0131z\u0131n konu\u015ftu\u011fu s\u0131n\u0131r b\u00f6lgemizdeki yer alt\u0131nda ne var, bu ad\u0131mlarla in\u015fallah T\u00fcrkiye'nin gelecek y\u0131llar\u0131na her alanda oldu\u011fu gibi enerji, yer alt\u0131 kaynaklar\u0131, madencilik alan\u0131nda da sa\u011flam bir ad\u0131m ataca\u011f\u0131z.",.