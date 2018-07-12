Bakan Albayrak'tan flaş enflasyon açıklaması | Dolarda sert hareket

Politikalar\u0131n\u0131n, b\u00fct\u00e7e disiplinini, tek haneli enflasyonu ve yap\u0131sal reformlar\u0131 \u00f6nceleyerek, T\u00fcrkiye ekonomisinin istikrarl\u0131 ve s\u00fcrd\u00fcr\u00fclebilir bir b\u00fcy\u00fcme hedefi \u00e7er\u00e7evesinde \u015fekillenece\u011fini belirten Albayrak, uluslararas\u0131 finansal piyasalardaki t\u00fcm akt\u00f6rler ve payda\u015flarla beraber, i\u015f birli\u011fi i\u00e7inde \u00e7al\u0131\u015farak, T\u00fcrkiye'ye d\u0131\u015f kaynak giri\u015f miktar\u0131n\u0131 ve kaynak \u00e7e\u015fitlili\u011fini art\u0131racaklar\u0131n\u0131 s\u00f6yledi.\r\n\r\n,Albayrak, OVP d\u00f6nemi boyunca ve sonras\u0131nda mali disiplinden taviz vermeden, b\u00fct\u00e7e dengesinin OVP hedefleri do\u011frultusunda ger\u00e7ekle\u015fmesini temin edecek \u015fekilde etkin maliye politikalar\u0131 uygulayacaklar\u0131n\u0131 s\u00f6yledi.\r\n\r\n,Albayrak, firmalar\u0131n ve bankalar\u0131n finansal ko\u015fullara uyum ve deneyimlerinin y\u00fcksek oldu\u011funu s\u00f6yledi.\r\n\r\n,Bakan Albayrak a\u00e7\u0131klama yapt\u0131,"\u0130ktidar olarak ve ilgili kamu kurulu\u015flar\u0131m\u0131z\u0131n koordinasyon kabiliyetleri dikkate al\u0131nd\u0131\u011f\u0131nda, geni\u015f bir yelpazede makroihtiyati politika, tedbir ve te\u015fvik geli\u015ftirme ve uygulama deneyimine sahibiz. Sorunlara b\u00fct\u00fcnc\u00fcl bir bak\u0131\u015f a\u00e7\u0131s\u0131yla \u00e7\u00f6z\u00fcm \u00e7er\u00e7evesi olu\u015fturma kabiliyetimiz y\u00fcksek seviyede. Yeni d\u00f6nemde bu koordinasyon y\u00f6netim \u015feklimizin yap\u0131s\u0131 ve etkinli\u011fi paralelinde g\u00fc\u00e7lenecektir. Kamu bankalar\u0131m\u0131z\u0131n bu s\u00fcre\u00e7te ekonomik dinamizme ve kalk\u0131nmaya b\u00fcy\u00fck katk\u0131 verece\u011fini g\u00f6receksiniz."\r\n\r\n,Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan'\u0131n "faizlerin se\u00e7im sonras\u0131nda d\u00fc\u015fece\u011fi"ne ili\u015fkin a\u00e7\u0131klamalar\u0131n\u0131n hat\u0131rlat\u0131lmas\u0131 \u00fczerine Albayrak, \u015f\u00f6yle konu\u015ftu:\r\n\r\n,Merkez Bankas\u0131n\u0131n, fiyat istikrar\u0131n\u0131 sa\u011flamak ve para politikas\u0131n\u0131n etkinli\u011fini belirlemek a\u00e7\u0131s\u0131ndan \u00f6nemli rol oynayan sorumlu akt\u00f6r oldu\u011funu hat\u0131rlatan Albayrak, Bankan\u0131n ba\u011f\u0131ms\u0131z bir kurum olarak, ekonominin ger\u00e7ekleri ve piyasa ko\u015fullar\u0131 neyi gerektiriyorsa onu yapaca\u011f\u0131n\u0131 vurgulad\u0131. \r\n,T\u00fcrkiye'de daha \u00f6ng\u00f6r\u00fclebilir ve istikrarl\u0131 bir makroekonomik g\u00f6r\u00fcn\u00fcm\u00fcn d\u00fc\u015f\u00fck enflasyon oranlar\u0131na ula\u015f\u0131larak in\u015fa edilebilece\u011finin a\u00e7\u0131k oldu\u011funu dile getiren Albayrak, bu nedenle temel amac\u0131 fiyat istikrar\u0131n\u0131 sa\u011flamak olan Merkez Bankas\u0131n\u0131n para politikas\u0131n\u0131 g\u00fc\u00e7l\u00fc bir \u015fekilde uygulamas\u0131n\u0131n esas olaca\u011f\u0131n\u0131 bildirdi.\r\n\r\n,.Bakan Albayrak, "Yeni d\u00f6nemde Merkez Bankas\u0131n\u0131n hedefler do\u011frultusunda daha \u00f6ng\u00f6r\u00fclebilir, sade ve kararl\u0131 bir para politikas\u0131 uygulamas\u0131n\u0131n destek\u00e7isi olaca\u011f\u0131z. H\u00fck\u00fcmet olarak biz de bu politikalar\u0131n etkinli\u011fini k\u0131s\u0131tlayabilecek yap\u0131sal engelleri m\u00fcmk\u00fcn oldu\u011funca ortadan kald\u0131rarak ve politika e\u015fg\u00fcd\u00fcm\u00fcn\u00fc kuvvetlendirerek para politikas\u0131n\u0131 destekleyece\u011fiz." diye konu\u015ftu.\r\n\r\n,Fiyat istikrar\u0131 ve enflasyonla m\u00fccadelede \u00f6zellikle yap\u0131sal kanallardaki t\u0131kan\u0131kl\u0131klar\u0131 a\u00e7arak ve politika e\u015fg\u00fcd\u00fcm\u00fcn\u00fc g\u00fc\u00e7lendirerek Merkez Bankas\u0131n\u0131n hareket alan\u0131n\u0131 geni\u015fleteceklerini vurgulayan Albayrak, "Hi\u00e7 olmad\u0131\u011f\u0131 kadar etkin bir Merkez Bankas\u0131, yeni d\u00f6nem politikalar\u0131m\u0131z\u0131n temel hedefleri aras\u0131nda yer alacak." ifadesini kulland\u0131.\r\n\r\n,Dolar bir anda...,Albayrak, ekonominin bu y\u0131l\u0131n ba\u015f\u0131ndan itibaren istikrarl\u0131 ve s\u00fcrd\u00fcr\u00fclebilir bir zemine oturma yolunda ilerledi\u011fine dikkati \u00e7ekerek, "\u00d6n\u00fcm\u00fczdeki d\u00f6nemde makro politikalar\u0131n, enflasyon ve cari dengede iyile\u015fmeye y\u00f6nelik olarak 'ekonomide dengelenme' \u00f6nceli\u011fiyle kurgulanaca\u011f\u0131n\u0131n alt\u0131n\u0131 \u00f6nemle \u00e7izmek isterim." de\u011ferlendirmesinde bulundu.\r\n\r\n,.Reel sekt\u00f6r\u00fcn \u00f6denmeyen banka bor\u00e7lar\u0131na y\u00f6nelik bir soru \u00fczerine de T\u00fcrkiye'de bankac\u0131l\u0131k sekt\u00f6r\u00fcn\u00fcn performans\u0131n\u0131n ekonominin en g\u00fc\u00e7l\u00fc taraflar\u0131ndan biri oldu\u011funu belirten Albayrak, sekt\u00f6r\u00fcn sermaye yeterlilik oran\u0131n\u0131n d\u00fcnya ortalamalar\u0131n\u0131n \u00e7ok \u00fczerinde, y\u00fczde 16,4 oldu\u011funu ifade etti. \r\n,Albayrak, finans sekt\u00f6r\u00fcn\u00fcn son derece \u015feffaf bir \u00e7er\u00e7evede uluslararas\u0131 kural ve pratiklerle uyumlu faaliyet g\u00f6sterdi\u011fini, BDDK ve ba\u011f\u0131ms\u0131z denetim kurulu\u015flar\u0131 taraf\u0131ndan yine uluslararas\u0131 kural