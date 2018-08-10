Bakan Albayrak yeni yol haritasını açıklayacak!

Bug\u00fcn Hazine ve Maliye Bakan\u0131 Berat Albayrak taraf\u0131ndan a\u00e7\u0131klanacak Yeni Ekonomi Modeli (YEP) ve Orta Vadeli Plana (OVP) dair Hazine ve Maliye Bakanl\u0131\u011f\u0131 taraf\u0131ndan a\u00e7\u0131klanan konu ba\u015fl\u0131klar\u0131n\u0131 de\u011ferlendiren ekonomistler, akademisyenler ve sekt\u00f6r y\u00f6neticileri, T\u00fcrkiye\u2019nin b\u00fcy\u00fck bir ekonomik d\u00f6n\u00fc\u015f\u00fcmle hem daha fazla \u00fcreten hem de d\u00f6viz kuru \u00fczerinden oldu\u011fu gibi d\u0131\u015f operasyonlara dayan\u0131kl\u0131 bir yap\u0131ya ge\u00e7ti\u011fini s\u00f6yledi. \u0130n\u015faat ve hizmet sekt\u00f6r\u00fcne dayal\u0131 b\u00fcy\u00fcmenin sanayi ve tar\u0131m sekt\u00f6rlerindeki b\u00fcy\u00fcmeyle dengelenece\u011fini, kamunun tasarruf ve bor\u00e7lanma tedbirlerinin \u00f6zel sekt\u00f6r\u00fcn de \u00f6n\u00fcn\u00fc a\u00e7aca\u011f\u0131na dikkat \u00e7eken uzmanlar, ithalata dayal\u0131 b\u00fcy\u00fcme ve bor\u00e7lanman\u0131n azalmas\u0131yla, bir yandan b\u00fcy\u00fcme s\u00fcrerken di\u011fer yandan dolar operasyonlar\u0131n\u0131n etkisinin de azalaca\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi. \r\n\r\n,Ekonomist \u015eeref O\u011fuz, devletin \u00f6nce kendinden ba\u015flayarak T\u00fcrkiye\u2019de bir s\u0131k\u0131 maliye ve dengeleme s\u00fcreciyle piyasalarda kaybolan g\u00fcveni yeniden tesis edece\u011fini s\u00f6yledi. O\u011fuz, \u015funlar\u0131 s\u00f6yledi: \u201cYeni Ekonomi Modeli\u2019nde T\u00fcrkiye\u2019nin y\u00fcksek b\u00fcy\u00fcmesi i\u00e7in gerekli ad\u0131mlar da at\u0131lacak ama acil olarak ekonomide ve d\u00f6vizdeki oynamay\u0131 belli dengeye \u00e7ekmek, ekonomideki verimsizlikleri g\u00f6zden ge\u00e7irip maliye politikas\u0131nda s\u0131k\u0131la\u015ft\u0131rma ve b\u00fct\u00e7e disiplinini sa\u011flama y\u00f6n\u00fcnde ad\u0131mlar bekleniyor.\r\n\r\n,Bakanl\u0131ktan yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamaya g\u00f6re b\u00fcy\u00fcme hedefinin y\u00fczde 3-4\u2019e \u00e7ekilmesi, ithalat ve ihracattaki tedbirler, cari a\u00e7\u0131\u011f\u0131n y\u00fczde 4\u2019de dengelenmesi \u00f6nemli. Dolar kuru T\u00fcrk liras\u0131 kar\u015f\u0131s\u0131nda 2 TL\u2019den 3 TL\u2019ye 25 ayda, 3 TL\u2019den 4 TL\u2019ye 30 ayda geldi ama 4 liradan 5 TL\u2019ye 4 ayda \u00e7\u0131kt\u0131. Burada da bilin\u00e7li bir dezenformasyon var. Yeni yap\u0131lanmayla, d\u00f6vizdeki art\u0131\u015f, oynakl\u0131\u011f\u0131n \u00f6n\u00fcne ge\u00e7ilmesi hedefleniyor. Piyasada kaybolan g\u00fcven yeniden gelecek.\u201d\r\n\r\n,Anadolu Aslanlar\u0131 \u0130\u015fadamlar\u0131 Derne\u011fi (ASKON) Genel Ba\u015fkan\u0131 Hasan Ali Cesur, Orta Vadeli Program\u0131n a\u00e7\u0131klanmas\u0131 ile birlikte k\u0131sa vadede piyasalara canl\u0131l\u0131k kataca\u011f\u0131n\u0131 belirterek programda yer almas\u0131 \u00f6ng\u00f6r\u00fclen baz\u0131 ba\u015fl\u0131klara bak\u0131ld\u0131\u011f\u0131nda pansuman etkisinden \u00e7\u0131k\u0131l\u0131p, k\u00f6kl\u00fc \u00e7\u00f6z\u00fcm modellerinin yer ald\u0131\u011f\u0131n\u0131 g\u00f6zlemlediklerini s\u00f6yledi. ASKON Ba\u015fkan\u0131 Cesur \u015funlar\u0131 s\u00f6yledi: \u201cYeni Ekonomi Program\u0131\u2019n\u0131n (YEP) k\u0131sa vadede piyasalara canl\u0131l\u0131k kataca\u011f\u0131n\u0131 \u00f6ng\u00f6rmekteyiz\u201d dedi.\r\n\r\n,Ekonomist, \u0130stanbul Medipol \u00dcniversitesi \u00d6\u011fretim \u00fcyesi Prof. Dr. Kerem Alkin, ortaya \u00e7\u0131kan YEP tasla\u011f\u0131n\u0131n \u2018Kamunun ekonomideki sorunlar\u0131n fark\u0131nda ve gerekli ad\u0131mlar\u0131 ataca\u011f\u0131n\u0131n g\u00f6stergesi\u2019 oldu\u011funu s\u00f6yledi. Prof. Alkin, \u015funlar\u0131 s\u00f6yledi: \u201cEkonomideki ve d\u00f6viz kurundaki sorunun \u00e7\u00f6z\u00fclmesi i\u00e7in; T\u00fcrkiye gerek yurti\u00e7inde gerekse yurtd\u0131\u015f\u0131nda enflasyonla m\u00fccadele, kamu-\u00f6zel sekt\u00f6r bor\u00e7lar\u0131n\u0131n y\u00f6netimi konular\u0131nda ciddi tedbirler ald\u0131\u011f\u0131n\u0131 ilan ediyor.\r\n\r\n,Bu ilan edilen tedbirlere ba\u011fl\u0131 olarak bu konuda h\u00fck\u00fcmetin, ekonomi y\u00f6netiminin bu ekonomik paketi ve t\u00fcm makro s\u00fcre\u00e7lere hakimiyetiyle d\u00f6viz kurlar\u0131nda k\u0131sa ve orta vadede etkisi g\u00f6r\u00fclecektir. Yeni ekonomik modelle, T\u00fcrkiye ekonomik sald\u0131r\u0131lara da eskisi gibi a\u00e7\u0131k olmayacak. Bunun bir k\u0131sm\u0131n\u0131 bor\u00e7lanarak yapt\u0131\u011f\u0131n i\u00e7in, yurtd\u0131\u015f\u0131nda bor\u00e7lanma nedeniyle zaaf olu\u015fuyor. Biz bor\u00e7lanma ihtiyac\u0131m\u0131z\u0131 azaltarak, uluslararas\u0131 sisteme olan ba\u011f\u0131ml\u0131l\u0131\u011f\u0131m\u0131z\u0131 azaltm\u0131\u015f olaca\u011f\u0131z.\u201d\r\n\r\n,Programda yer alan baz\u0131 ba\u015fl\u0131klara bakt\u0131\u011f\u0131m\u0131zda pansuman etkisinden \u00e7\u0131k\u0131l\u0131p, k\u00f6kl\u00fc \u00e7\u00f6z\u00fcm modellerinin yer ald\u0131\u011f\u0131n\u0131 g\u00f6zlemlemekteyiz. T\u00fcrkiye\u2019nin ge\u00e7irmi\u015f oldu\u011fu onca badirelere ra\u011fmen g\u00fc\u00e7l\u00fc ve istikrarl\u0131 bir ekonomik yap\u0131ya sahip oldu\u011fu t\u00fcm kesimlerin malumu. T\u00fcrkiye\u2019nin b\u00fcy\u00fcmeye devam edece\u011fini d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyor ve y\u00fczde 3-4 aral\u0131\u011f\u0131n\u0131 ger\u00e7ek\u00e7i buldu\u011fumuzu belirmek istiyoruz. Enflasyonun tek hanelere inece\u011fini d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyoruz.\u201d\r\n\r\n,K\u00fcresel sald\u0131r\u0131 alt\u0131ndaki T\u00fcrkiye yeni ekonomi sistemine ge\u00e7iyor