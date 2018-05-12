Bakan Arslan'dan büyük müjde! İndirim geliyor

Ula\u015ft\u0131rma, Denizcilik ve Haberle\u015fme Bakan\u0131 Ahmet Arslan \u00f6nemli a\u00e7\u0131klamalarda bulundu.,T\u00fcrkiye deprem ku\u015fa\u011f\u0131nda, \u00f6zellikle Marmara.\r\n\r\nKanal projelerinde depremselli\u011fi g\u00f6ze ald\u0131k. Tsunami \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n\u0131 yapt\u0131k.\r\n\r\n\u00d6zellikle Karadeniz Marmara aras\u0131nda r\u00fczgar verilerini ele ald\u0131k. Sadece T\u00fcrkiye'de de\u011fil uluslararas\u0131 arenada buna benzer projelerde \u00e7al\u0131\u015fm\u0131\u015f uzmanlarla \u00e7al\u0131\u015ft\u0131k, bunun geri d\u00f6n\u00fc\u015f\u00fc yok.\r\n\r\n,TOK\u0130, fiilen i\u015fin i\u00e7inde olacak. Bir\u00e7ok bakanl\u0131kla da \u00e7al\u0131\u015fmaya ba\u015flad\u0131k.\r\n\r\nBu sene i\u00e7inde ihale etmek istiyoruz.\r\nT\u00fcrkiye yap i\u015flet devret dahil, kamu \u00f6zel dahil d\u00fcnyan\u0131n g\u00f6z\u00fc T\u00fcrkiye'deki projelerde. Hepsi dahil olmak istiyor.\r\n\r\n,1915 \u00c7anakkale K\u00f6pr\u00fcs\u00fc bo\u011fazda yapt\u0131\u011f\u0131m\u0131z \u00fc\u00e7\u00fcnc\u00fc k\u00f6pr\u00fc. Kulelerin oturaca\u011f\u0131 zemindeki kaz\u0131klar\u0131 \u00e7akmaya ba\u015flad\u0131k.\r\n\r\n,18 Mart 2019'da k\u00f6pr\u00fc silueti ortaya \u00e7\u0131kacak. \u00c7al\u0131\u015fmalar g\u00fczel gidiyor, 18 Mart 2022'de 1915 \u00c7anakkale K\u00f6pr\u00fcs\u00fc hizmete girecek.\r\n\r\n29 Ekim'de Yeni Havaliman\u0131 a\u00e7\u0131l\u0131yor. Yavuz Sultan Selim K\u00f6pr\u00fcs\u00fc \u00fczerinden gelen otoyolumuz var. Odayeri'nden 3. Havaliman\u0131'na yol a\u00e7aca\u011f\u0131z. Hasdal ba\u011flant\u0131m\u0131z var, D-20 devlet yolumuz var, bir k\u0131sm\u0131 hizmete girdi.\r\n\r\n,Gayrettepe'den Havaliman\u0131'na metro hatt\u0131m\u0131z var. \u0130ki noktadan da \u015fehrin rayl\u0131 sistemini entegre edecek \u00e7al\u0131\u015fmalar yap\u0131yoruz.\r\n\r\nMarmaray'da fiili ilerleme durumumuz y\u00fczde 80. Halkal\u0131'dan Gebze'ye uzanan hatt\u0131 metro standart\u0131na getirece\u011fiz.\r\n\r\n,Marmaray hatt\u0131 kesintisiz Gebze'ye gidecek. Bu sene A\u011fustos gibi fiili in\u015faat\u0131 bitirece\u011fiz. Sene sonuna kadar hizmete girmesini bekliyoruz. \u0130ki hatt\u0131n yan\u0131na \u00fc\u00e7\u00fcnc\u00fc hatt\u0131 yap\u0131yoruz. Ankara'dan kalkan YHT Pendik'e kadar gidiyor. Sene sonuna kadar Haydarpa\u015fa gar\u0131na gidecek.\r\n\r\n,Sivas'tan kalkan yolcu Halkal\u0131'ya kadar gelebilecek. Kars'a kadar giden YHT yap\u0131lacak.\r\n\r\n\u00c7aml\u0131ca Kulesi'nin 220 metrelik beton k\u0131sm\u0131 ge\u00e7en y\u0131l bitti. Toplamda 385 metrelik kule bitmi\u015f oldu. D\u0131\u015f giydirmesini yapaca\u011f\u0131z. D\u0131\u015f giydirmesi yukar\u0131dan ba\u015flayacak. \u0130stanbul'un siluetine de\u011fer katacak. \u00c7aml\u0131ca'daki b\u00fct\u00fcn antenler kalkacak.\r\n\r\n\u00c7aml\u0131ca Kulesi'nde 2 kat restoran ve 2 kat da seyir teras\u0131 olacak. Burdaki hedefimiz 4.5 milyon turisti \u00c7aml\u0131ca Kulesi'nde a\u011f\u0131rlamak.\r\n\r\n,Ama\u00e7 cezalarda cayd\u0131r\u0131c\u0131 olmakt\u0131. \u0130nsan\u0131m\u0131z unutabiliyor, kontrol edemeyebiliyor.\r\n\r\nD\u00fcn Meclis'e verilen teklifle otoyol cezalar\u0131nda 15 g\u00fcn\u00fc ge\u00e7mi\u015f \u00f6denmeyen cezalar\u0131 10 kattan 4 kata d\u00fc\u015f\u00fcr\u00fcyoruz.\r\n\r\n,Kamu olarak i\u015fletti\u011fimiz cezalar\u0131n 6 kat\u0131n\u0131 almayaca\u011f\u0131z, 4 kat\u0131n\u0131 da 36 taksitle alabilece\u011fiz. Pe\u015finde de y\u00fczde 25 indirim yapaca\u011f\u0131z.\r\n\r\n\u00d6zel sekt\u00f6r\u00fcn i\u015fletmelerinde ise 4 kat\u0131 \u00f6demek durumunda olaca\u011f\u0131z.\r\n\r\n950 milyon TL'lik cezan\u0131n y\u00fczde 60'\u0131ndan vazge\u00e7ece\u011fiz.