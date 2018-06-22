Bakan Arslan'dan İstanbul Yeni Havalimanı açıklaması

Ula\u015ft\u0131rma, Denizcilik ve Haberle\u015fme Bakan\u0131 Ahmet Arslan, AA Edit\u00f6r Masas\u0131'nda sorular\u0131 cevaplad\u0131.\r\n,\u0130\u015fte Arslan'\u0131n a\u00e7\u0131klamalar\u0131ndan \u00f6ne \u00e7\u0131kan ba\u015fl\u0131klar;\r\n,"Sabiha G\u00f6k\u00e7en Havaliman\u0131'n ikinci pistini yaparak kapasitesini art\u0131raca\u011f\u0131z. Atat\u00fcrk Havaliman\u0131'\u0131n arazisine \u0130stanbul'a nefes ald\u0131racak bir yer olacak."\r\n,"Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan'\u0131n da s\u00f6yledi\u011fi gibi Millet Bah\u00e7esi olacak. 2 g\u00fcnde t\u00fcm yolcu trafi\u011fi \u0130stanbul Yeni Havaliman\u0131'na verilecek."\r\n,"\u0130sim konusuna gelince son 16 y\u0131lda ve \u00f6ncesinde \u0130stanbul B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediye Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131'nda yapt\u0131klar\u0131na bak\u0131l\u0131rsa niye say\u0131n Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan'\u0131n ismi olmas\u0131n...","\u0130stanbul Yeni Havaliman\u0131'nda 225 bin ki\u015fi \u00e7al\u0131\u015facak, T\u00dcPRA\u015e'\u0131n tam 45 kat\u0131. Dolayl\u0131 1,5 milyon insana istihdam sa\u011flanacak"\r\n