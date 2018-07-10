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Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

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Bakan Berat Albayrak ilk mesajı verdi, ilk durağı belli oldu (Berat Albayrak kimdir, kaç yaşında, nereli)

Bakan Berat Albayrak ilk mesajı verdi, ilk durağı belli oldu (Berat Albayrak kimdir, kaç yaşında, nereli)
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Berat Albayrak ekonominin yeni patronu oldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine getirilen Berat Albayrak ilk mesajını açıkladı, ardından ilk yapacağı ziyaretin rotası ve tarihi belli oldu. Albayrak ilk mesajında "Rabb'im, yeni sistemin ve hükümetin, ülkemizi ve milletimizi 'Büyük ve Güçlü Türkiye' idealine ulaştırmasını nasip eylesin." ifadesini kullandı.Yeni ekonomi yönetiminin uluslararası arenada boy göstereceği ilk büyük toplantının 21-22 Temmuz'da Arjantin'de yapılacak G20 Maliye Bakanları Toplantısı olması bekleniyor.

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