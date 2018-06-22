Bakan Canikli'den bedelli askerlik açıklaması

Mill\u00ee Savunma Bakan\u0131 Nurettin Canikli, bedelli askerlikle ilgili gerekli \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 yapt\u0131klar\u0131n\u0131 belirterek, "Say\u0131n Cumhurba\u015fkan\u0131m\u0131z se\u00e7imden sonra bu \u00e7er\u00e7evede talimat\u0131n\u0131 verecek, ona g\u00f6re de gere\u011fi yap\u0131lacak." dedi.\r\n,Canikli, Yeni \u015eafak'\u0131n sosyal medyadan yapt\u0131\u011f\u0131 canl\u0131 yay\u0131nda bedelli askerlikle ilgili soruyu da cevaplad\u0131. \r\n,Se\u00e7imden sonra bedelli askerlikle ilgili ne yap\u0131laca\u011f\u0131 ve bunun kimleri kapsayaca\u011f\u0131na ili\u015fkin soru \u00fczerine Canikli, T\u00fcrk Silahl\u0131 Kuvvetlerinin b\u00fcy\u00fck oranda profesyonel orduya ge\u00e7ti\u011fini s\u00f6yledi. Y\u00fck\u00fcml\u00fc olarak askere gidenlerin, \u00e7at\u0131\u015fma alan\u0131na, \u00f6n hatta gitmedi\u011fini, geri hizmetlerde g\u00f6rev yapt\u0131\u011f\u0131n\u0131 vurgulayan Canikli, "Bunun bir tane bile istisnas\u0131 yok." dedi. \r\n,Canikli, bedelli askerlikle ilgili yo\u011fun talep oldu\u011funu, konuya ili\u015fkin Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan'\u0131n gerekli a\u00e7\u0131klamalar\u0131 yapt\u0131\u011f\u0131n\u0131 an\u0131msatarak, \u015funlar\u0131 kaydetti: "Say\u0131n Cumhurba\u015fkan\u0131m\u0131z\u0131n a\u00e7\u0131klamas\u0131ndan sonra biz bakanl\u0131k olarak gerekli b\u00fct\u00fcn \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 yapt\u0131k. \u015eu anda biz haz\u0131r\u0131z, b\u00fct\u00fcn alternatiflerimizle haz\u0131r\u0131z. A\u015fa\u011f\u0131 yukar\u0131 4 veya 5 se\u00e7enek var. Ya\u015f var, \u00fccret var, \u00fccretin kullanma yerleri var, ba\u015fka birtak\u0131m teknik ayr\u0131nt\u0131lar var, onlar\u0131 farkl\u0131 formatlarda haz\u0131rlad\u0131k. Hepsinde ortak, hi\u00e7bir askerlik hizmetinde bulunmayacaklar, gitmeyecekler. Say\u0131n Cumhurba\u015fkan\u0131m\u0131z se\u00e7imden sonra bu \u00e7er\u00e7evede talimat\u0131n\u0131 verecek, ona g\u00f6re de gere\u011fi yap\u0131lacak. Aral\u0131k 2014'te \u00e7\u0131kan bedelli yasas\u0131nda ya\u015f 26, \u00fccret 18 bin lirayd\u0131. Ba\u015fvuranlar\u0131n say\u0131s\u0131 ise 203 bindi. Bir \u00f6nceki 2011'in Aral\u0131k ay\u0131nda \u00e7\u0131km\u0131\u015ft\u0131. Orada \u00fccret 30 bin lira, ya\u015f 27 idi, faydalanan 70 bindi." \r\n,Bedelli askerli\u011fe y\u00f6nelik kal\u0131c\u0131 \u00e7\u00f6z\u00fcm\u00fcn sorulmas\u0131 \u00fczerine Canikli, "Y\u00fck\u00fcml\u00fcl\u00fc\u011f\u00fc kald\u0131rmayaca\u011f\u0131z, y\u00fck\u00fcml\u00fc sistem devam edecek, bunu kald\u0131rmayaca\u011f\u0131z kesinlikle." ifadesini kulland\u0131.