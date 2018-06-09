Bakan Canikli'den Münbiç operasyonu açıklaması

Milli Savunma Bakan\u0131 Canikli, \u00f6nemli a\u00e7\u0131klamalarda bulundu.,Toplant\u0131 kapsam\u0131nda geldi\u011fi NATO Karargah\u0131'nda baz\u0131 ikili g\u00f6r\u00fc\u015fmelerde bulundu\u011funu belirten Bakan Canikli, ABD Savunma Bakan\u0131 James Mattis ile de bir araya geldi\u011fini an\u0131msatt\u0131. Mattis ile g\u00f6r\u00fc\u015fmesinde bir\u00e7ok konuyu ele ald\u0131klar\u0131n\u0131 aktaran Canikli, "\u00d6zellikle M\u00fcnbi\u00e7'teki yol haritas\u0131yla alakal\u0131 son derece ayr\u0131nt\u0131l\u0131, yap\u0131c\u0131 ve olumlu bir g\u00f6r\u00fc\u015fme ger\u00e7ekle\u015ftirdik." diye konu\u015ftu.\r\n\r\n,Bununla ilgili ABD de dahil olmak \u00fczere m\u00fcttefik \u00fclkelerin savunma bakanlar\u0131na \u00e7ok kapsaml\u0131 dosya, bilgi ve belge sunduklar\u0131n\u0131 anlatan Bakan Canikli, "Bug\u00fcn geldi\u011fimiz noktada PYD\/YPG'nin PKK'n\u0131n bir unsuru oldu\u011fu ve SDG i\u00e7indeki hakim konumda olduklar\u0131 tezimiz art\u0131k b\u00fcy\u00fck oranda kabul edilmi\u015f durumda. Bu kabul\u00fcn sonucu olarak M\u00fcnbi\u00e7'teki yol haritas\u0131 ortaya \u00e7\u0131km\u0131\u015ft\u0131r." dedi.\r\n,S-400 hava savunma sistemleriyle F-35 sava\u015f u\u00e7a\u011f\u0131 projesinin ili\u015fkilendirilmesinin do\u011fru olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131, bunu da muhataplar\u0131na ilettiklerini belirten Canikli, \u015f\u00f6yle konu\u015ftu:\r\n\r\n,Konuya ili\u015fkin bir gazetecinin sorusu \u00fczerine Bakan Canikli, S-400 sistemlerinin NATO unsurlar\u0131yla entegre olmayaca\u011f\u0131n\u0131, ayn\u0131 zamanda NATO unsurlar\u0131 i\u00e7in tehdit de olu\u015fturmayaca\u011f\u0131n\u0131 belirterek, \u201cBizim temennimiz ve beklentimiz S-400 ya da ba\u015fka \u015fartlara ba\u011flanarak F-35 projesinin geciktirilmemesi. Bunu bekliyoruz." dedi.\r\n\r\n,\u201cM\u00fcnbi\u00e7 yol haritas\u0131n\u0131n planland\u0131\u011f\u0131 gibi y\u00fcr\u00fct\u00fclmesinde gecikme ve oyalama olmayacak. Bu ifadeyi net bir \u015fekilde g\u00f6r\u00fc\u015fmede dile getirdiler, bu da bizim i\u00e7in \u00f6nemli. Daha \u00f6nce M\u00fcnbi\u00e7 ile ilgili verilmi\u015f birtak\u0131m s\u00f6zler vard\u0131 ve yerine gelmedi. Bundan sonra \u00fcmit ediyoruz bu s\u00f6zler var\u0131lan mutabakatlar \u00e7er\u00e7evesinde yerine getirilir. Burada ba\u015far\u0131l\u0131 olursak ki \u015fu an itibar\u0131yla olumsuz bir tablo g\u00f6z\u00fckm\u00fcyor, Suriye\u2019nin di\u011fer b\u00f6lgelerindeki benzer problemlerin bu y\u00f6ntem, mekanizmayla ortadan kald\u0131r\u0131lmas\u0131nda \u00f6n a\u00e7acak ayn\u0131 zamanda. M\u00fcnbi\u00e7 ile ilgili mutabakata var\u0131lan yol haritas\u0131 son derece \u00f6nemli. Oradaki ba\u015far\u0131 Suriye\u2019de ger\u00e7ek anlamda bar\u0131\u015f\u0131n, istikrar\u0131n sa\u011flanmas\u0131 ve ter\u00f6rle ba\u011flant\u0131l\u0131 unsurlar\u0131n b\u00f6lgeden uzakla\u015ft\u0131r\u0131lmas\u0131 konusunda ABD ile birlikte, \u00f6nemli bir hatt\u0131n, yeni bir y\u00f6ntemin ortaya \u00e7\u0131kmas\u0131n\u0131 sa\u011flayacak. Dolay\u0131s\u0131yla oradaki beklentimiz de olumlu. \u0130n\u015fallah \u00e7ok k\u0131sa s\u00fcre i\u00e7erisinde bunlar\u0131 da ger\u00e7ekle\u015ftirmi\u015f olaca\u011f\u0131z.\u201d\r\n\r\n\r\n,\u0130kili g\u00f6r\u00fc\u015fmelerinde Irak'\u0131n kuzeyine y\u00f6nelik askeri operasyonun g\u00fcndeme gelip gelmedi\u011fine y\u00f6nelik soru \u00fczerine Canikli, bu konunun Mattis dahil yabanc\u0131 mevkida\u015flar\u0131yla g\u00f6r\u00fc\u015fmelerinde g\u00fcndeme gelmedi\u011fini s\u00f6yledi.\r\n\r\n,Canikli, Mahmur Kamp\u0131\u2019nda ter\u00f6r \u00f6rg\u00fct\u00fc PKK\u2019n\u0131n ciddi bir mevcudiyetinin oldu\u011funu belirterek, \u201cOras\u0131 BM kamp\u0131d\u0131r ama ter\u00f6r\u00fcn yuvas\u0131 haline gelmi\u015fse ve T\u00fcrkiye\u2019ye y\u00f6nelik ter\u00f6r tehdidin bir k\u0131sm\u0131 oradan geliyorsa do\u011fal olarak bu tehdidin ortadan kald\u0131r\u0131lmas\u0131\u2026 Elbette her ortam, alan kendi \u00f6zel \u015fartlar\u0131 \u00e7er\u00e7evesinde m\u00fcdahaleye maruz kal\u0131r." diye konu\u015ftu. \r\n\r\n,Milli Savunma Bakan\u0131 Nurettin Canikli, d\u00fcn NATO Savunma Bakanlar\u0131 Toplant\u0131s\u0131n\u0131n ard\u0131ndan gazetecilerle bir araya geldi, g\u00fcndeme ili\u015fkin de\u011ferlendirmelerde bulundu, sorular\u0131 cevaplad\u0131.\r\n\r\n,Canikli, Mattis ve Pentagon'un M\u00fcnbi\u00e7'teki yol haritas\u0131n\u0131n \u015fekillenmesinde olumlu katk\u0131s\u0131n\u0131n oldu\u011funu belirterek, "\u0130lk g\u00f6r\u00fc\u015fmelerimizde SDG olarak tan\u0131mlanan ve i\u00e7inde fiilen YPG\/PKK unsurlar\u0131n\u0131n da bulundu\u011fu o yap\u0131yla ilgili daha farkl\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcnceleri vard\u0131. Bug\u00fcne kadar bir\u00e7ok g\u00f6r\u00fc\u015fme ger\u00e7ekle\u015ftirdik. Bu yap\u0131n\u0131n de\u015fifre edilmesi i\u00e7in hem olay\u0131n ger\u00e7ek boyutunu anlatt\u0131k hem de YPG ile PKK aras\u0131ndaki organik ili\u015fkinin b\u00fct\u00fcn belge ve bilgilerle ortaya konulmas\u0131n\u0131 sa\u011flad\u0131k." ifadelerini kulland\u0131.\r\n\r\n\r\n\r\n,Mattis ile g\u00f6r\u00fc\u015fmesinde S-400 hava savunma sistemleriyle F-35 s