Bakan Çavuşoğlu anlaşmayı duyurdu!

D\u0131\u015fi\u015fleri Bakanl\u0131\u011f\u0131'ndan yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamada da \u015fu ifadelere yer verildi;,Latin Amerika ve Karayipler b\u00f6lgesine y\u00f6nelik a\u00e7\u0131l\u0131m politikam\u0131z kapsam\u0131nda Paraguay\u2019la temaslar\u0131m\u0131z\u0131 ve i\u015fbirli\u011fimizi artt\u0131rma y\u00f6n\u00fcnde ad\u0131mlar at\u0131yoruz.,D\u0131\u015fi\u015fleri Bakan\u0131 Mevl\u00fct \u00c7avu\u015fo\u011flu a\u00e7\u0131klamas\u0131nda, "G\u00fcney Amerika\u2019n\u0131n \u00f6nde gelen \u00fclkelerinden Paraguay ile ili\u015fkilerimizde yeni bir d\u00f6nem ba\u015fl\u0131yor; B\u00fcy\u00fckel\u00e7iliklerimizi kar\u015f\u0131l\u0131kl\u0131 olarak a\u00e7\u0131yoruz." dedi.,Bu \u00e7er\u00e7evede, Say\u0131n Bakan\u0131m\u0131z 73. BM Genel Kurulu marj\u0131nda Paraguay D\u0131\u015fi\u015fleri Bakan\u0131 Luis Alberto Castiglioni ile New York\u2019ta bir araya gelmi\u015ftir. ,G\u00f6r\u00fc\u015fmede T\u00fcrkiye ile Paraguay aras\u0131ndaki ili\u015fkilerin geli\u015ftirilmesi hususunda kar\u015f\u0131l\u0131kl\u0131 siyasi irade teyit edilmi\u015ftir.,T\u00fcrkiye, Asuncion B\u00fcy\u00fckel\u00e7ili\u011fimizin a\u00e7\u0131lmas\u0131na y\u00f6nelik hukuki i\u015flemleri tamamlam\u0131\u015f ve Arma\u011fan \u0130nci Ersoy\u2019u ilk B\u00fcy\u00fckel\u00e7imiz olarak belirlemi\u015ftir. Paraguay taraf\u0131n\u0131n da gerekli i\u015flemleri yak\u0131n bir zamanda tamamlamas\u0131 beklenmektedir.