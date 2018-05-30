Bakan Çavuşoğlu'ndan flaş F-35 çıkışı

M\u00fcnbi\u00e7'teki geli\u015fmelere de de\u011finen Bakan, ABD askerinin M\u00fcnbi\u00e7'ten \u00e7ekilece\u011fini ve b\u00f6lgeyi T\u00fcrk askerinin denetleyece\u011fini vurgulad\u0131.,Bakan \u00c7avu\u015fo\u011flu, ABD'nin u\u00e7aklar\u0131 vermemesi durumunda T\u00fcrkiye'nin ihtiya\u00e7lar\u0131n\u0131 ba\u015fka yerlerden kar\u015f\u0131layabilece\u011fini ifade etti. \r\n,D\u0131\u015fi\u015fleri Bakan\u0131 Mevl\u00fbt \u00c7avu\u015fo\u011flu, Amerika Birle\u015fik Devletleri (ABD) ile ya\u015fanan F-35 krizine ili\u015fkin de\u011ferlendirmede bulundu. \r\n,D\u0131\u015fi\u015fleri Bakan\u0131 \u00c7avu\u015fo\u011flu, ABD ile ya\u015fanan F-35 krizine ili\u015fkin, "ABD, F-35 u\u00e7aklar\u0131n\u0131 vermezse ihtiya\u00e7lar\u0131m\u0131z\u0131 ba\u015fka yerden kar\u015f\u0131lar\u0131z" dedi.\r\n