Bakan'dan fenomenlere kötü haber

Kerimcan Durmaz dahil bir \u00e7ok fenomene k\u00f6t\u00fc haber geldi.,.,Maliye Bakan\u0131 Naci A\u011fbal'\u0131n yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada \u00f6ne \u00e7\u0131kan hususlar \u015f\u00f6yle: \r\n,*Bir ki\u015fi internette ister kendi sayfas\u0131na reklam als\u0131n, isterse video \u00e7ekerek twitler at\u0131p oradan gelir elde etsin. Her para kazanan nereden kazan\u0131rsa kazans\u0131n vergisini \u00f6deyecek."\r\n\r\n,*Kazan\u00e7 do\u011furan faaliyetleri bu ortamlarda y\u00fcr\u00fctenler ya kendili\u011finden gelip m\u00fckellef olacak ya da onlar\u0131 biz tespit edece\u011fiz ve resen m\u00fckellef yapaca\u011f\u0131z"\r\n\r\n,*"Vergi m\u00fckellefi olman\u0131n ya\u015f\u0131 yok. 18 ya\u015f\u0131n alt\u0131ndaysa kanuni temsilcisi kimse onun ad\u0131na beyanname verecek"\r\n\r\n,Sosyal medyada en \u00e7ok takip\u00e7isi olan isimlerden Enes Batur'un Youtebe'da 6.974.361, Orkun I\u015f\u0131tmak'\u0131n 4.675.626, Kafalar'\u0131n (Atakan \u00d6zyurt\r\nFatih Yasin ve Bilal Hanc\u0131) 3.508.00, Danla Bilic'in ise 1.684.435 takip\u00e7isi var. Kerimcan Durmaz'\u0131n ise 2.4 milyon Instagram takip\u00e7isi var.