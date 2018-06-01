Bakan dolardaki hareketlenmenin sebebini açıkladı

\u00d6zl\u00fc, \u201cT\u00fcrkiye\u2019ye kar\u015f\u0131 b\u00f6yle bir ekonomik sald\u0131r\u0131 var. Ama bu sald\u0131r\u0131lar\u0131 p\u00fcsk\u00fcrtmek i\u00e7in Merkez Bankas\u0131n\u0131n tedbirleri var\u201d ifadesini kulland\u0131.,CHP\u2019nin se\u00e7im beyannamesinde yer alan vaatlerin b\u00fcy\u00fck b\u00f6l\u00fcm\u00fcn\u00fc zaten kendi iktidarlar\u0131n\u0131n uygulad\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirten \u00d6zl\u00fc \u201c\u00d6rne\u011fin, \u2018400 fabrika ve AR-GE merkezi kuraca\u011f\u0131z\u2019 diyor. \u015eimdi biz zaten 900 tane kurduk. Bilmiyorlar. Bu 900 AR-GE merkezinin yakla\u015f\u0131k 650\u2019si son 2 y\u0131lda kuruldu. ,Bu sene yapaca\u011f\u0131m\u0131z \u015fey AR-GE merkezlerinin niteli\u011fini artt\u0131rmak. Tasar\u0131m merkezleri de 219 oldu. S\u0131f\u0131rdan geldi.\u201d dedi. \u00d6zl\u00fc, \u00fcretim ve istihdam\u0131 art\u0131rmaya y\u00f6nelik tedbirlerin al\u0131naca\u011f\u0131n\u0131 belirtirken de \u201cMesela, biz \u00f6n\u00fcm\u00fczdeki s\u00fcre\u00e7te 50 yeni OSB daha kurup 1 milyon istihdam olu\u015fturmay\u0131 hedefliyoruz. 1milyon 750 bin istihdam var\u201d dedi.,CHP\u2019nin Cumhurba\u015fkan\u0131 aday\u0131 Muharrem \u0130nce\u2019nin yerli oto projesi ile ilgili olarak \u2018Yerli yaz\u0131l\u0131m\u2019 vaadini hat\u0131rlatan \u00d6zl\u00fc \u201cBizim \u00fcretece\u011fimiz otomobil en son teknolojiye haiz, TESLA muadili bir otomobil olacak., Yaz\u0131l\u0131m \u00e2deta y\u00fcr\u00fcyen bir yaz\u0131l\u0131m olacak. Muharrem Bey dersine iyi \u00e7al\u0131\u015fm\u0131yor. Ger\u00e7ekten okumuyor. S\u00f6ylediklerinin bilimsel bir dayana\u011f\u0131 yok.\u201d diye konu\u015ftu.,Y\u00fccel Kayao\u011flu ANKARA - Bakan \u00d6zl\u00fc dolardaki hareketlenmenin sebebini a\u00e7\u0131klad\u0131.,\u00d6zl\u00fc, \u201cT\u00fcrkiye\u2019de se\u00e7imler var. Se\u00e7imlere kadar ge\u00e7ecek s\u00fcrede bir belirsizlik ortam\u0131 varsay\u0131m\u0131 kabul edilerek, kurla ilgili spek\u00fclalif hareketlenmeler oluyor. ,Bunlar ge\u00e7ici. Se\u00e7imi kullan\u0131yorlar. Se\u00e7imden sonraki s\u00fcre\u00e7te hepsi ray\u0131na girecek.\u201d dedi.