Bakan duyurdu! SGK'dan büyük müjde

100 G\u00fcnl\u00fck Eylem plan\u0131 kapsam\u0131nda i\u015fverenlere kolayl\u0131k sa\u011flamaya ve yanlar\u0131nda olmaya devam ettiklerini belirten Aile, \u00c7al\u0131\u015fma ve Sosyal Hizmetler Bakan\u0131 Zehra Z\u00fcmr\u00fct Sel\u00e7uk m\u00fcjdeyi verdi.,Bakan Sel\u00e7uk, iyi niyetli ve y\u00fck\u00fcml\u00fcl\u00fcklerini yerine getirmesi kar\u015f\u0131n elde olmayan nedenlerle bazen primlerini s\u00fcresinde \u00f6deyemeyen i\u015fverenlere bir \u00e7ok kolayl\u0131k getirildi\u011fini ifade etti ve d\u00fczenlemeden yararlanabilecek uyumlu i\u015fverenlerin tespitinin Sosyal G\u00fcvenlik Kurumu taraf\u0131ndan ne \u015fekilde yap\u0131laca\u011f\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klad\u0131:\r\n\r\n,"Ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle y\u0131ll\u0131k gelir veya kurumlar vergisi m\u00fckellefi olanlardan ba\u015fvuru tarihi itibar\u0131yla en az 3 y\u0131ld\u0131r prim \u00f6deme y\u00fck\u00fcml\u00fcs\u00fc olmak,\r\n\r\n,Ba\u015fvuru tarihinden geriye do\u011fru 3 y\u0131la ait ayl\u0131k prim ve hizmet belgelerini veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerini s\u00fcresinde vermi\u015f ancak bor\u00e7 \u00f6demede h\u00fcsn\u00fcniyet sahibi olmak,\r\n\r\n,Buna ra\u011fmen son 1 y\u0131l i\u00e7erisinde bor\u00e7lar\u0131n\u0131 \u00f6deyememi\u015f olmak"\r\n\r\n,\u201c60 aya kadar taksitlendirme yap\u0131labilecek\u201d\r\n\r\n,\u00d6nce uyumlu prim bor\u00e7lular\u0131n\u0131n tespit edilece\u011fini sonras\u0131nda ise \u201c\u00e7ok zor durum\u201d halinin incelenece\u011fini belirten Bakan Sel\u00e7uk, \u201cBu kapsamda i\u015fverenler ayl\u0131k taksitler halinde prim bor\u00e7lar\u0131n\u0131 \u00f6deyebilecekler\u201d a\u00e7\u0131klamas\u0131nda bulundu.,Bakan Sel\u00e7uk, uyumlu i\u015fverenlere getirilen kolayl\u0131klar\u0131 da \u015f\u00f6yle s\u0131ralad\u0131:\r\n\r\n1-Prim bor\u00e7lar\u0131na uygulanm\u0131\u015f olan gecikme cezas\u0131 ve gecikme zamm\u0131 yerine Yurt \u0130\u00e7i \u00dcretici Fiyat Endeksi (Y\u0130-\u00dcFE) oranlar\u0131 basit usulde uygulanacak.\r\n\r\n,2-Prim bor\u00e7lar\u0131n\u0131n taksitler halinde \u00f6denmesinde y\u0131ll\u0131k % 22 olan tecil faizi \u00e7ok zor durum derecesine ba\u011fl\u0131 olarak %1,1 ila %16,5 aras\u0131nda de\u011fi\u015fen oranlarda uygulanabilecek.\r\n\r\n,3- 500.000 TL\u2019ye kadar olan bor\u00e7larda teminat aranmayacak. 500.000 TL\u2019yi a\u015fan k\u0131s\u0131m i\u00e7in ise % 25\u2019i oran\u0131nda teminat al\u0131narak 60 aya kadar tecil ve taksitlendirme yap\u0131labilecek.\r\n\r\n,4-Hacizli mal\u0131n, Kanuna g\u00f6re belirlenen de\u011ferinin yar\u0131s\u0131ndan az olmamak \u00fczere sat\u0131\u015f bedelinin yar\u0131s\u0131n\u0131n Kuruma \u00f6denmesi kayd\u0131yla bu mal\u0131n bor\u00e7lu taraf\u0131ndan sat\u0131\u015f\u0131na Kurumca izin verilebilecek.\r\n\r\n,5-Bor\u00e7 miktar\u0131 2.000.000 TL ve alt\u0131nda ise sat\u0131\u015f\u0131na izin verilecek mal\u0131n de\u011feri konusunda Kanunda s\u0131n\u0131r konulmam\u0131\u015ft\u0131r.\r\n\r\n,6-Bor\u00e7 miktar\u0131 2.000.000 TL\u2019nin \u00fczerinde ise sat\u0131\u015f\u0131na izin verilecek mal\u0131n Kanuna g\u00f6re belirlenen de\u011feri 2.000.000 TL\u2019yi a\u015fmamal\u0131d\u0131r.\r\n\r\n,\u201c\u0130\u015fverenlerimiz ne kadar g\u00fc\u00e7l\u00fc olursa istihdam\u0131m\u0131zda ayn\u0131 oranda g\u00fc\u00e7lenecektir\u201d\r\n\r\n,\u201c\u0130\u015fverenlerimizin omuzlar\u0131ndaki y\u00fck\u00fc b\u00f6l\u00fc\u015ferek gelece\u011fimizi refahla in\u015fa etmeye devam ediyoruz\u201d diye konu\u015fan Bakan Sel\u00e7uk, \u201cBiliyoruz ki, i\u015fverenlerimiz ne kadar g\u00fc\u00e7l\u00fc olursa istihdam\u0131m\u0131zda ayn\u0131 oranda g\u00fc\u00e7lenecektir\u201d dedi.\r\n\r\n