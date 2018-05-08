Bakan Gül'den 'Demirtaş' izni

CHP'nin cumhurba\u015fkan\u0131 aday\u0131 \u0130nce, hafta i\u00e7i t\u00fcm parti liderlerini ziyaret edece\u011fi a\u00e7\u0131klanm\u0131\u015ft\u0131.,Ba\u011fc\u0131lar'da \u0130yi Parti stand\u0131na yap\u0131lan b\u0131\u00e7akl\u0131 sald\u0131r\u0131n\u0131n ard\u0131ndan Genel Ba\u015fkan Meral Ak\u015fener ile g\u00f6r\u00fc\u015fme ileri bir tarihe ertelenmi\u015fti.,Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan ise AK Parti Genel Merkezinde \u0130nce'yi kabul edebilece\u011fini a\u00e7\u0131klam\u0131\u015ft\u0131.,\u00d6te yandan \u0130nce, Edirne'de tutuklu bulunan HDP'nin cumhurba\u015fkan\u0131 aday\u0131 Selahattin Demirta\u015f'\u0131 da ziyaret edece\u011fini a\u00e7\u0131klam\u0131\u015ft\u0131.,CHP'nin cumhurba\u015fkan\u0131 aday\u0131 Muharrem \u0130nce "Selahattin Demirta\u015f'\u0131 \u00c7ar\u015famba g\u00fcn\u00fc ziyaret edece\u011fim" dedi. ,Adalet Bakan\u0131 Abd\u00fclhamit G\u00fcl, CHP\u2019nin Cumhurba\u015fkan\u0131 aday\u0131 Muharrem \u0130nce\u2019nin, cezaevinde bulunan Selahattin Demirta\u015f\u2019\u0131 ziyaret etmesine izin verilece\u011fini s\u00f6yledi.\r\n\r\n,Adalet Bakan\u0131 G\u00fcl, Meclis'te bir grup gazetecinin "Buna izin verilecek mi?" sorusuna "Elbette izin verilecek, insani bir konu" cevab\u0131n\u0131 verdi.