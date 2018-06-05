Bakan Kurtulmuş'tan anket açıklaması

K\u00fclt\u00fcr ve Turizm Bakan\u0131 Numan Kurtulmu\u015f, af konusunun AK Parti'nin g\u00fcndeminde olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131, anketlerde yer alan verilere g\u00f6re; AK Parti'nin durumunu a\u00e7\u0131klad\u0131.\r\n,Bedelli askerlik tart\u0131\u015fmalar\u0131na da de\u011finen Kurtulmu\u015f, "Bu \u015fu an\u0131n konusu de\u011fil. Bunlar\u0131n hepsi se\u00e7imden sonra g\u00fcndeme gelecek konular" dedi.\r\n\r\n,K\u00fclt\u00fcr ve Turizm Bakan\u0131 Numan Kurtulmu\u015f, NTV'ye \u00f6zel r\u00f6portaj verdi. Bakan Kurtulmu\u015f, \u015eanl\u0131urfa M\u00fczesi'nde kaybolan tarihi eserlere ili\u015fkin soruyu cevaplad\u0131. \r\n\r\n,Kurtulmu\u015f, "Soru\u015fturma ba\u015flat\u0131ld\u0131, \u00fcst\u00fcne gidilecek" a\u00e7\u0131klamas\u0131n\u0131 yapt\u0131.\r\n\r\n\r\n,Anket yap\u0131yoruz. AK Parti ve Erdo\u011fan'\u0131n s\u0131k\u0131nt\u0131s\u0131 yok. Bunu \u00e7ok net s\u00f6yleyebilirim. Say\u0131n Cumhurba\u015fkan\u0131m\u0131z se\u00e7ilecek, AK Parti de a\u00e7\u0131k arayla mecliste lider parti olacak. Nabz\u0131 \u00e7ok iyi tutmam\u0131z laz\u0131m. AK Parti anketleri s\u00fcratli ve \u00e7ok iyi bir \u015fekilde kullanabilen bir parti. \r\n\r\n,Bu \u015fu an\u0131n konusu de\u011fil. Bunlar\u0131n hepsi se\u00e7imden sonra g\u00fcndeme gelecek konular. \r\n\r\n,Say\u0131n \u0130nce bu konuda son derece yanl\u0131\u015f ve rencide edici bir tutum tak\u0131nm\u0131\u015ft\u0131r. Komutan\u0131n alk\u0131\u015f\u0131 bu kadar \u00fcst\u00fcne gidilecek bir konu de\u011fil. Bu konunun se\u00e7im meydanlar\u0131nda malzeme haline getirildi\u011fini g\u00f6r\u00fcyoruz. Afrin'de kahramanl\u0131klar\u0131yla sembol olmu\u015f komutan\u0131 y\u0131pratmaya \u00e7al\u0131\u015fmak olmaz. \r\n\r\n,Enflasyonun artmas\u0131n\u0131n nedeni kurun y\u00fckselmesidir. Kurdaki y\u00fckselmeyle ba\u015flayan bir s\u00fcre\u00e7ten bahsediyoruz. Bu bir kur krizi de\u011fildir, bu kur operasyonudur. Kuru bask\u0131 alt\u0131na alacak g\u00fcce sahibiz. \r\n\r\n,\u00c7ok k\u0131sa s\u00fcrede bunun geriye gidece\u011fini biliyoruz. Meleseyi b\u00fct\u00fcn olarak g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fcm\u00fcz zaman endi\u015fe edecek hi\u00e7bir \u015fey yok ortada. T\u00fcrkiye ekonomisinin 2002 \u00f6ncesiyle hi\u00e7bir benzerli\u011fi yoktur. Hi\u00e7 kimse endi\u015fe etmesin. \r\n\r\n,\u00c7ok k\u0131sa s\u00fcrede bunun geriye gidece\u011fini biliyoruz. Meleseyi b\u00fct\u00fcn olarak g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fcm\u00fcz zaman endi\u015fe edecek hi\u00e7bir \u015fey yok ortada. T\u00fcrkiye ekonomisinin 2002 \u00f6ncesiyle hi\u00e7bir benzerli\u011fi yoktur. Hi\u00e7 kimse endi\u015fe etmesin.\r\n\r\n,2014 iyiydi ancak 2015 ve 2016'da bir\u00e7ok nedenden dolay\u0131 d\u00fc\u015f\u00fc\u015f oldu. 2017'de geri d\u00f6n\u00fc\u015f oldu. Bu y\u0131l b\u00fct\u00fcn y\u0131llar\u0131n ilk d\u00f6rt ay\u0131n\u0131n rekorunu k\u0131rd\u0131k. T\u00fcrkiye 40 milyon turiste ve 32 milyar dolar turizm geliri elde edilecek.\r\n\r\n,Enflasyonun artmas\u0131n\u0131n nedeni kurun y\u00fckselmesidir. Kurdaki y\u00fckselmeyle ba\u015flayan bir s\u00fcre\u00e7ten bahsediyoruz. Bu bir kur krizi de\u011fildir, bu kur operasyonudur. Kuru bask\u0131 alt\u0131na alacak g\u00fcce sahibiz.\r\n\r\n,Bakan Kurtulmu\u015f'un r\u00f6portaj\u0131ndan sat\u0131r ba\u015flar\u0131; G\u00fcndemimizde af konusu yok. AK Parti ve MHP'nin g\u00fcndemleri farkl\u0131. MHP'nin kendi g\u00f6r\u00fc\u015fleri, \u00f6ncelikleri var. Pratik olarak da m\u00fcmk\u00fcn de\u011fil, se\u00e7ime gidiliyor, parlamento kapanm\u0131\u015f durumda. \r\n,2023'te de 50 milyar dolar turizm geliri hedefine ula\u015faca\u011f\u0131z. Alman turistler tekrar gelmeye ba\u015flad\u0131. T\u00fcrkiye turizm a\u00e7\u0131s\u0131ndan son derece cazip. D\u00f6rt saat i\u00e7erisinde d\u00fcnyan\u0131n yar\u0131s\u0131na ula\u015fabilecek bir yerde bulunuyoruz.