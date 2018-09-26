Bakan müjdeyi verdi! Gençlere günlük 75 lira...

Aile, \u00c7al\u0131\u015fma ve Sosyal Hizmetler Bakan\u0131 Sel\u00e7uk, gelece\u011fi istihdamla \u015fekillendirmeye, gen\u00e7leri ve i\u015f verenleri te\u015fviklerle desteklemeye devam ettiklerini ve bu kapsamda gelece\u011fin meslekleri olarak g\u00f6r\u00fclen siber g\u00fcvenlik, kodlama, bulut teknolojisi gibi mesleklerde d\u00fczenlenecek i\u015fba\u015f\u0131 e\u011fitim programlar\u0131na kat\u0131lan gen\u00e7lere cep har\u00e7l\u0131\u011f\u0131 verdiklerini s\u00f6yledi.,Dijital d\u00f6n\u00fc\u015f\u00fcme y\u00f6nelik nitelikli i\u015f g\u00fcc\u00fcn\u00fcn yeti\u015ftirilmesi maksad\u0131yla bulut bili\u015fim uzman\u0131, end\u00fcstriyel robot programc\u0131s\u0131, end\u00fcstriyel tasar\u0131m m\u00fchendisi, mikroi\u015flem tasar\u0131mc\u0131s\u0131, veri taban\u0131 analisti, mobil yaz\u0131l\u0131m geli\u015ftirme uzman\u0131 gibi mesleklerde i\u015fba\u015f\u0131 e\u011fitim programlar\u0131 d\u00fczenlediklerini kaydeden Sel\u00e7uk, \u201c\u0130\u015eKUR, belirledi\u011fi mesleklerde uygulanacak i\u015fba\u015f\u0131 e\u011fitim programlar\u0131na kat\u0131lan 18-29 ya\u015f aral\u0131\u011f\u0131ndaki gen\u00e7lere g\u00fcnl\u00fck 75 TL cep har\u00e7l\u0131\u011f\u0131 veriyor. ,9 aya kadar s\u00fcrecek programlara kat\u0131lacak gen\u00e7ler i\u00e7in bu rakam ayl\u0131k bin 950 TL\u2019ye ula\u015fabilecek.\r\n\r\n,Ayr\u0131ca program s\u00fcresince kat\u0131l\u0131mc\u0131lar ad\u0131na i\u015f kazas\u0131 ve meslek hastal\u0131\u011f\u0131 ile genel sa\u011fl\u0131k sigortas\u0131 primleri \u0130\u015eKUR taraf\u0131ndan kar\u015f\u0131lanarak kat\u0131l\u0131mc\u0131lar\u0131n sa\u011fl\u0131k hizmetlerinden faydalanmalar\u0131 sa\u011flanacak. ,Projeden yararlanmak isteyen gen\u00e7ler \u00c7al\u0131\u015fma ve \u0130\u015f Kurumu il m\u00fcd\u00fcrl\u00fcklerine veya hizmet merkezlerine ba\u015fvurabilecek\u201d ifadelerini kulland\u0131.\r\n\r\n,Gen\u00e7 i\u015fsizli\u011fi ile m\u00fccadele kapsam\u0131nda hayata ge\u00e7irilen \u201c\u0130\u015fe \u0130lk Ad\u0131m Projesi\u201d ile de \u00fcniversite mezunlar\u0131na \u00f6nce mesleki deneyim kazand\u0131rd\u0131klar\u0131n\u0131 ve istihdam edilmelerini sa\u011flad\u0131klar\u0131n\u0131 belirten Sel\u00e7uk, \u201cCumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan taraf\u0131ndan kamuoyuna a\u00e7\u0131klanan \u2018100 G\u00fcnl\u00fck Eylem Plan\u0131\u2019 kapsam\u0131nda hayata ge\u00e7irilen \u2018\u0130\u015fe \u0130lk Ad\u0131m Projesi\u2019 kapsam\u0131nda \u00fcniversite mezunu 18-29 ya\u015f aral\u0131\u011f\u0131ndaki gen\u00e7lerin 6 aya kadar olan i\u015fba\u015f\u0131 e\u011fitim program\u0131na al\u0131narak mesleki deneyim kazanmalar\u0131 sa\u011flan\u0131yor., \u0130\u015fba\u015f\u0131 e\u011fitim program\u0131 sonras\u0131nda istihdamlar\u0131 devam eden gen\u00e7ler i\u00e7in i\u015fverenlere 6 aya kadar net asgari \u00fccretin y\u00fczde 50\u2019si tutar\u0131nda destek sa\u011flayaca\u011f\u0131z. ,Bu s\u00fcreden sonra i\u015fveren taraf\u0131ndan ki\u015finin 12 ay daha istihdam edilece\u011fine dair taahh\u00fct verilmesi halinde net asgari \u00fccretin y\u00fczde 25\u2019i tutar\u0131nda \u00fccret deste\u011fi bir y\u0131l boyunca kar\u015f\u0131lanmaya devam edecek. ,B\u00f6ylece \u00fcniversite mezunu gen\u00e7lerin 6 aya kadar s\u00fcrecek i\u015fba\u015f\u0131 e\u011fitim program\u0131ndan sonra en az bir bu\u00e7uk y\u0131l daha istihdamda kalmalar\u0131n\u0131 sa\u011flam\u0131\u015f olaca\u011f\u0131z\u201d a\u00e7\u0131klamas\u0131n\u0131 yapt\u0131. ,Bakan m\u00fcjdeyi verdi.,Gen\u00e7lere g\u00fcnl\u00fck 75 TL cep har\u00e7l\u0131\u011f\u0131 verilecek.,Milyonlarca ki\u015fiyi ilgilendiriyor.,.,\u0130\u015fte detaylar...