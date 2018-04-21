Bakan müjdeyi verdi! O borçlar yapılandırılıyor

Bakan m\u00fcjdeli haberi verdi! Bor\u00e7lara yap\u0131land\u0131rma olaca\u011f\u0131n\u0131 duyurdu.,.,Orman ve Su \u0130\u015fleri Bakan\u0131 Veysel Ero\u011flu, yeni bir d\u00fczenlemeyle \u00e7ift\u00e7ilerin bor\u00e7lar\u0131n\u0131n yap\u0131land\u0131r\u0131laca\u011f\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klad\u0131. Ero\u011flu, \u201cBundan sonra \u00e7ift\u00e7ilerin baraj, g\u00f6let, sulama \u015febekesinden intikal edecek olan bor\u00e7lar\u0131 da art\u0131k dikkate al\u0131nmayacak\u201d dedi.\r\n,Ero\u011flu, bor\u00e7larla ilgili yeni bir yap\u0131lanma olaca\u011f\u0131n\u0131 belirterek, \u201cYeni bir yap\u0131lanma var in\u015fallah, \u00e7ift\u00e7ilerin bor\u00e7lar\u0131n\u0131 yap\u0131land\u0131r\u0131yoruz. Hatta, bundan sonra \u00e7ift\u00e7ilerin baraj, g\u00f6let, sulama \u015febekesinden intikal edecek olan bor\u00e7lar\u0131 da art\u0131k dikkate al\u0131nmayacak yani amortismana tabi olmayacak. Bu da, \u00e7ift\u00e7ilerin \u00fczerinden b\u00fcy\u00fck bir y\u00fck\u00fcn kalkmas\u0131 demek yani devlet yapacak\u201d ifadesini kulland\u0131.,Efes\u2019te zaman i\u00e7inde dolan antik bir kanalla ilgili d\u00fczenleme yap\u0131laca\u011f\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klayan Ero\u011flu, \u201cProjeyi yapt\u0131k. Tamam\u0131n\u0131 a\u00e7m\u0131yoruz, sadece orada kay\u0131klar\u0131n girece\u011fi kadar -ger\u00e7ekten turizm a\u00e7\u0131s\u0131ndan \u00e7ok \u00f6nemli- onu haz\u0131rlad\u0131k. Pazar g\u00fcn\u00fc, Ba\u015fbakan\u0131m\u0131zla \u0130zmir\u2019deyiz. Ge\u00e7en sene yanan alan var, Menderes\u2019te ve Bay\u0131nd\u0131r\u2019da. Bu alanlar\u0131n bir santimetrekaresini ba\u015fka maksatla kullanmadan a\u011fa\u00e7land\u0131rd\u0131k. Son fidanlar\u0131 da pazar g\u00fcn\u00fc Ba\u015fbakan\u0131m\u0131z Binali Y\u0131ld\u0131r\u0131m\u2019la birlikte dikece\u011fiz\u201d diye konu\u015ftu.,Yasayla hi\u00e7bir \u015fekilde suyun ticarile\u015fmesine y\u00f6nelik d\u00fczenleme yap\u0131lmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yleyen Ero\u011flu, \u201c\u00d6zellikle suyun ticaretle\u015fmesi diye bir \u015fey yok kati surette. Suyun sat\u0131\u015f\u0131 kati surette s\u00f6z konusu de\u011fil, sadece sulamayla ilgili birtak\u0131m i\u015fletme giderlerinin al\u0131nmas\u0131 s\u00f6z konusu\u201d diye konu\u015ftu.,