Bakan müjdeyi verdi! Ödemeler bugün başlıyor

G\u0131da Tar\u0131m ve Hayvanc\u0131l\u0131k Bakan\u0131 m\u00fcjdeyi verdi! \u00d6demeler bug\u00fcn ba\u015fl\u0131yor\r\n,G\u0131da Tar\u0131m ve Hayvanc\u0131l\u0131k Bakan\u0131 Dr. Ahmet E\u015fref Fak\u0131baba, 2018 y\u0131l\u0131 destekleme \u00f6demeleri kapsam\u0131nda \u00fcreticilere, toplam deste\u011fin 1,9 milyar TL\u2019lik k\u0131sm\u0131n\u0131n \u00f6demesine bug\u00fcnden itibaren ba\u015flayacaklar\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klad\u0131.\r\n,Bakan Fak\u0131baba, tar\u0131msal destekleme \u00f6demelerine ili\u015fkin yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada, \u201c2018 y\u0131l\u0131 destekleme \u00f6demeleri kapsam\u0131nda \u00fcreticilerimize, toplam deste\u011fin 1,9 milyar TL\u2019lik k\u0131sm\u0131n\u0131n \u00f6demesine bug\u00fcnden itibaren ba\u015fl\u0131yoruz.\r\n,\u00d6demeler kapsam\u0131nda; Ya\u011fl\u0131 tohumlu bitkiler deste\u011fi i\u00e7in 670 milyon TL, Hububat ve baklagil deste\u011fi i\u00e7in 202 milyon TL, Dane m\u0131s\u0131r deste\u011fi i\u00e7in 58 milyon TL, Ya\u015f \u00e7ay prim deste\u011fi i\u00e7in 164 milyon TL, F\u0131nd\u0131k alan bazl\u0131 gelir deste\u011fi i\u00e7in 838 milyon TL ve \u00c7ay budama tazminat\u0131 i\u00e7in 2,5 milyon TL olmak \u00fczere toplam 1,9 milyar liral\u0131k hibe deste\u011fi verece\u011fiz" ifadesini kulland\u0131.\r\n,Destek \u00f6demelerinin bug\u00fcn saat 18.00\u2019den sonra \u00fcreticilerin hesaplar\u0131na aktarmaya ba\u015flanaca\u011f\u0131n\u0131 kaydeden Fak\u0131baba, \u015funlar\u0131 dedi:\r\n," \u00d6demeler, gelen icmallere ve TC kimlik numaralar\u0131na g\u00f6re ger\u00e7ekle\u015ftirilecek. Bu \u00f6demelerle birlikte Ocak ay\u0131ndan bu yana \u00fcreticilerimize \u00f6dedi\u011fimiz nakit hibe tutar\u0131 7,1 milyar liraya ula\u015facak.B\u00f6ylelikle 2018 y\u0131l\u0131 i\u00e7in \u00fcreticilere vermeyi planlad\u0131\u011f\u0131m\u0131z toplam 14,5 milyar TL\u2019lik tar\u0131msal desteklerin y\u00fczde 49\u2019luk k\u0131sm\u0131n\u0131 \u00f6demi\u015f olaca\u011f\u0131z.\r\n,Vermi\u015f oldu\u011fumuz bu destekler, tar\u0131ma sa\u011flad\u0131\u011f\u0131m\u0131z nakit hibe kaynakt\u0131r. Bunun yan\u0131nda ayr\u0131ca arazi toplula\u015ft\u0131rma ve tar\u0131msal sulama yat\u0131r\u0131mlar\u0131, tar\u0131msal kredi s\u00fcbvansiyonlar\u0131, m\u00fcdahale al\u0131mlar\u0131 ve ihracat destekleri gibi bir\u00e7ok kalemde tar\u0131ma \u00f6nemli miktarlarda kaynak sa\u011fl\u0131yoruz. H\u00fck\u00fcmet olarak her zaman \u00fcreticinin yan\u0131nda ve \u00fclkemiz tar\u0131m\u0131na de\u011fer katanlar\u0131n hizmetinde olmaya devam edece\u011fiz.\u201d\r\n