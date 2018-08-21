Bakan müjdeyi verdi! Zam yok...

Sa\u011fl\u0131k Bakan\u0131 Fahrettin Koca, d\u00f6viz kurundaki hareketlili\u011fe ba\u011fl\u0131 olarak ila\u00e7 temininde ve fiyatland\u0131rmas\u0131nda vatanda\u015f\u0131 tedirgin edecek bir durumun s\u00f6z konusu olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirterek, ,"\u0130la\u00e7 fiyatlar\u0131nda \u015fu an herhangi bir art\u0131\u015f s\u00f6z konusu de\u011fil. Bu anlamda ila\u00e7 tedarikinde de herhangi bir sorun ya\u015fanmamaktad\u0131r." dedi.,Koca, yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada, d\u00f6vizdeki hareketlilik ve ila\u00e7 fiyatlar\u0131na ili\u015fkin de\u011ferlendirmelerde bulundu.,T\u00fcrkiye'nin \u015fu an zor bir d\u00f6nemden ge\u00e7ti\u011fini vurgulayan Koca, e\u015f de\u011feri olmayan ila\u00e7larla ilgili herhangi bir s\u0131k\u0131nt\u0131n\u0131n bulunmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi.,Koca, "Avro baz\u0131nda tespit edilen d\u00f6nemsel uygulamalar\u0131m\u0131z, fiyat\u0131n\u0131 belirledi\u011fimiz ila\u00e7lar\u0131m\u0131z var. Bununla ilgili olarak da sekt\u00f6rle belli aral\u0131klarla zaten g\u00f6r\u00fc\u015f\u00fcyoruz. Bu anlamda yap\u0131labilecek olana hep birlikte karar veriyor ve yol al\u0131yoruz. \u015eu an, depolarda herhangi bir s\u0131k\u0131nt\u0131n\u0131n olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 biliyoruz." diye konu\u015ftu.,"Yerli ve \u00fclkemizde \u00fcretilen ila\u00e7lar\u0131n tercih edilmesi \u00f6nemli",Bakan Koca, bu s\u00fcre\u00e7te \u00f6zellikle hekimlerin ve vatanda\u015flar\u0131n e\u015f de\u011fer ila\u00e7 kullanmalar\u0131 konusunda daha hassas davranmalar\u0131n\u0131 isteyerek, ,"Muadili olan, yerli ve \u00fclkemizde \u00fcretilen ila\u00e7lar\u0131n tercih edilmesi \u00f6nemli." ifadelerini kulland\u0131.,\u0130la\u00e7 fiyatlar\u0131nda bir art\u0131\u015f olup olmayaca\u011f\u0131na ili\u015fkin olarak da Koca, "\u0130la\u00e7 fiyatlar\u0131nda \u015fu an herhangi bir art\u0131\u015f s\u00f6z konusu de\u011fil. Bu anlamda ila\u00e7 tedarikinde de herhangi bir sorun ya\u015fanmamaktad\u0131r." de\u011ferlendirmesinde bulundu.