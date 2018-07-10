Bakan olduktan sonra Hulusi Akar'ın ilk işi

Kabinede Milli Savunma Bakan\u0131 olarak g\u00f6revlendirilen Hulusi Akar, memleketi Kayseri'de yap\u0131m\u0131na katk\u0131da bulundu\u011fu cami ile kendi ad\u0131n\u0131 ta\u015f\u0131yan bulvar\u0131n a\u00e7\u0131l\u0131\u015f\u0131na bakan olarak kat\u0131lacak.\r\n,Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 h\u00fck\u00fcmet sisteminin ilk kabinesi, d\u00fcn ak\u015fam, Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan taraf\u0131ndan Be\u015ftepe'deki Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 Saray\u0131'nda a\u00e7\u0131kland\u0131. Kabineye giren Genelkurmay eski Ba\u015fkan\u0131 Akar, Milli Savunma Bakan\u0131 oldu.\r\n\r\n,Hulusi Akar'\u0131n ismi, 15 Temmuz 2016'daki darbe giri\u015fiminde g\u00f6sterdi\u011fi diren\u00e7 ve demokrasiye ba\u011fl\u0131\u011f\u0131 dolay\u0131s\u0131yla memleketi Kayseri'de, B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediye Meclisi'nce al\u0131nan karar ile bulvara verilmi\u015fti.\r\n\r\n,Akar, ayr\u0131ca memleketinde ailesi ad\u0131na, asri mezarl\u0131k giri\u015finde cami de yapt\u0131rm\u0131\u015ft\u0131., Yak\u0131n zamanda ibadete a\u00e7\u0131lmas\u0131 beklenen camiye Hulusi Akar'\u0131n ad\u0131n\u0131n verilip verilmemesi, Akar ailesinin takdirine b\u0131rak\u0131lm\u0131\u015ft\u0131.\r\n\r\n,Kayseri B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediyesi yetkilileri, 'Orgeneral Hulusi Akar Bulvar\u0131' ile Sel\u00e7uklu motifleriyle bezenen camideki \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n, 1 ay i\u00e7inde tamamlanaca\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi. \r\n,Hulusi Akar, memleketinde yapt\u0131rd\u0131\u011f\u0131 cami ile kendi ad\u0131n\u0131 ta\u015f\u0131yan bulvar\u0131n a\u00e7\u0131l\u0131\u015f\u0131na Milli Savunma Bakan\u0131 olarak kat\u0131lacak.\r\n,'Orgeneral Hulusi Akar' ad\u0131 verilen bulvar, 14 kilometre uzunlu\u011funda ve 50 metre geni\u015fli\u011finde yap\u0131ld\u0131. ,'Orgeneral Hulusi Akar Bulvar\u0131', Mustafa Kemalpa\u015fa Bulvar\u0131'n\u0131 Mimarsinan OSB- Malatya yoluna ba\u011flayan; yayalar, bisikletliler, lastik ve demir tekerlekli ara\u00e7lar ile rayl\u0131 sistem ara\u00e7lar\u0131n\u0131n ge\u00e7ece\u011fi \u00f6nemli nokta olacak.\r\n\r\n,Hulusi Akar taraf\u0131ndan ailesi ad\u0131na yapt\u0131r\u0131lan cami ise Sel\u00e7uklu motiflerinden esinlenilerek, in\u015fa edildi.,Caminin kapasitesi 750 ki\u015filik olacak.\r\n, Zemin kat oturumu 800 metrekare olan caminin 550 metrekarelik ibadet alan\u0131, 220 metrelik kad\u0131nlar b\u00f6l\u00fcm\u00fc ve 260 metrekarelik son cemaat alan\u0131 bulanacak.\r\n,Yeni kabinede yer almas\u0131 ile herkesi \u015fa\u015f\u0131rtt\u0131. Milli Savunma Bakan\u0131 Hulusi Akar'\u0131n ilk i\u015fi bak\u0131n ne olacak.