Bakan Özlü'den Cumhurbaşkanı Erdoğan-Elon Musk görüşmesi açıklaması

"G\u00f6r\u00fc\u015fmede ben de vard\u0131m. Cumhurba\u015fkan\u0131m\u0131z\u0131 ziyaret etti. Kendi kurdu\u011fu fabrikalar\u0131n sorunlar\u0131 oldu\u011funu ve bunlar\u0131 \u00e7\u00f6zmek i\u00e7in u\u011fra\u015ft\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi." ,T\u00fcrkiye gazetesinden Osman \u00c7obano\u011flu'nun aktard\u0131\u011f\u0131na g\u00f6re Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan\u0131 Faruk \u00d6zl\u00fc yerli otomobil konusunda \u00f6nemli a\u00e7\u0131klamalarda bulundu. \r\n,Vatanda\u015flar\u0131n yerli marka otomobil projesini sahiplendi\u011fini s\u00f6yleyen Bakan Faruk \u00d6zl\u00fc \u201c\u015eu anda \u2018sipari\u015f al\u0131yoruz\u2019 diye piyasaya \u00e7\u0131ksak, milyon mertebesinde sipari\u015f al\u0131r\u0131z\u201d dedi. \r\n,D\u00fcnyaca \u00fcnl\u00fc elektrikli otomobil \u00fcreticisi Tesla\u2019n\u0131n sahibi Elon Musk\u2019\u0131n T\u00fcrkiye ziyaretine de de\u011finen \u00d6zl\u00fc \u015funlar\u0131 s\u00f6yledi: \r\n,"Tesla ba\u015far\u0131 bak\u0131m\u0131ndan arzu etti\u011fi seviyeye ula\u015f\u0131rsa, bunun fabrikalar\u0131n\u0131 d\u00fcnyan\u0131n muhtelif yerlerine kuraca\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi. T\u00fcrkiye\u2019yi de konu\u015ftuk ama \u2018kendi fabrikalar\u0131n\u0131n s\u0131k\u0131nt\u0131lar\u0131n\u0131 \u00e7\u00f6zd\u00fckten sonra bunu d\u00fc\u015f\u00fcnebilirim\u2019 dedi."