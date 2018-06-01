Bakan Sarıeroğlu'ndan dolar açıklaması

Sar\u0131ero\u011flu, Adana Ticaret Odas\u0131 (ATO) taraf\u0131ndan ATOSEV Tesislerinde d\u00fczenlenen iftar program\u0131nda yapt\u0131\u011f\u0131 konu\u015fmada, 16 y\u0131ld\u0131r AK Parti iktidar\u0131nda, \u00e7al\u0131\u015fma hayat\u0131nda devrim niteli\u011finde d\u00fczenlemeler yap\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi.,Her konuda i\u015f d\u00fcnyas\u0131n\u0131n yan\u0131nda olduklar\u0131n\u0131 anlatan Sar\u0131ero\u011flu, "Bundan sonra da ayn\u0131 hassasiyet ve bak\u0131\u015f a\u00e7\u0131s\u0131yla seferberlik halini s\u00fcrd\u00fcrece\u011fiz." diye konu\u015ftu.\r\n\r\n,"Bir\u00e7ok badire atlatt\u0131k. Gezi olaylar\u0131, \u00e7ukurlar kaz\u0131ld\u0131, 17-25 Aral\u0131k operasyonlar\u0131 ve sonras\u0131nda 15 Temmuz gibi a\u011f\u0131r bir darbe giri\u015fimiyle kar\u015f\u0131 kar\u015f\u0131ya kald\u0131k. Ya\u015fad\u0131\u011f\u0131m\u0131z b\u00fct\u00fcn s\u00fcre\u00e7lerde birlik ve beraberlik ruhunu diri tutarak \u00fclkemizin h\u0131z kesmeden kalk\u0131nmas\u0131 i\u00e7in reformlar\u0131m\u0131z\u0131 g\u00fcndemimizin ilk s\u0131ras\u0131nda tutmaya 16 y\u0131ld\u0131r devam ettik. ,Son d\u00f6nemde 15 Temmuz gibi ba\u015fka bir \u00fclke ya\u015fasayd\u0131 \u00fcstesinden gelemeyece\u011fi kadar \u00e7ok hasar b\u0131rakabilecek bir s\u00fcreci i\u015fverenlerimizin azmi ve inanc\u0131, \u00e7al\u0131\u015fanlar\u0131m\u0131z\u0131n al\u0131nteri ve h\u00fck\u00fcmetimizin kararl\u0131 politikalar\u0131yla yara almadan, hasar almadan atlatt\u0131k. 15 Temmuz'un ard\u0131ndan hayata ge\u00e7irdi\u011fimiz istihdam seferberli\u011fiyle Cumhurba\u015fkan\u0131m\u0131z Say\u0131n Recep Tayyip Erdo\u011fan'\u0131n, bu ba\u011flamda Adana Sanayi Odas\u0131 ve ATO'nun da \u00e7ok b\u00fcy\u00fck katk\u0131lar\u0131 oldu, 1,5 milyon ek istihdam sa\u011flam\u0131\u015f bir \u00fclkeyiz.",\u0130stihdam seferberli\u011fine y\u00f6nelik \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n\u0131 s\u00fcrd\u00fcrd\u00fcklerinin alt\u0131n\u0131 \u00e7izen Sar\u0131ero\u011flu, "Gelecek hafta, i\u015f d\u00fcnyam\u0131z\u0131n b\u00fct\u00fcn temsilcileriyle Adana'm\u0131zdan, \u00c7al\u0131\u015fma ve Sosyal G\u00fcvenlik Bakanl\u0131\u011f\u0131 olarak, Maliye Bakanl\u0131\u011f\u0131, T\u00fcrkiye Odalar ve Borsalar Birli\u011fi, T\u00fcrkiye Esnaf ve Sanatkarlar\u0131 Konfederasyonuyla sahalarda olaca\u011f\u0131z. Bunun da ilk start\u0131n\u0131 Adana'daki i\u015f d\u00fcnyas\u0131 temsilcilerimizle '01 Adana' diyerek ba\u015flataca\u011f\u0131z." diye konu\u015ftu.\r\n\r\n,Sar\u0131ero\u011flu, bakanl\u0131klarn\u0131n Adana'daki i\u015f d\u00fcnyas\u0131 temsilcilerine y\u00f6nelik destekleri ve \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n\u0131 anlatarak, bu desteklerin artarak devam edece\u011fini dile getirdi.\r\n\r\n,T\u00fcrkiye'nin 24 Haziran'dan sonra "\u015faha kalkaca\u011f\u0131n\u0131" vurgulayan Sar\u0131ero\u011flu, "Milletimiz 'devam' diyecek, buna inan\u0131yoruz. 16 y\u0131ld\u0131r milletimiz bizi yaln\u0131z b\u0131rakmad\u0131." ifadesini kulland\u0131.\r\n\r\n,Sar\u0131ero\u011flu, T\u00fcrkiye olarak g\u00fc\u00e7l\u00fc imkanlara ve potansiyele sahip bir \u00fclke olduklar\u0131n\u0131 belirterek, "Bir\u00e7ok badire atlatmam\u0131za ra\u011fmen 7,4 gibi g\u00fc\u00e7l\u00fc, kapsay\u0131c\u0131 ve istihdam olu\u015fturan bir b\u00fcy\u00fcme performas\u0131yla bug\u00fcn G20 ve OECD \u00fclkeleri aras\u0131nda lider konumda olan bir T\u00fcrkiye'yiz." dedi.,\u00c7al\u0131\u015fma ve Sosyal G\u00fcvenlik Bakan\u0131 J\u00fclide Sar\u0131ero\u011flu, d\u00f6viz kurunun art\u0131\u015f\u0131n\u0131n \u00f6nlenmesine y\u00f6nelik \u00e7al\u0131\u015fmalara ili\u015fkin, "Ya\u015fanan bu s\u00fcre\u00e7te \u00e7ok h\u0131zl\u0131 kararlar al\u0131nd\u0131 ve bunlar uygulamaya kondu, \u015fu anda dolar kurunda bir d\u00fc\u015f\u00fc\u015f e\u011filimi s\u00f6z konusu, daha da d\u00fc\u015fecek. Bu anlamda \u00e7ok g\u00fc\u00e7l\u00fc \u00f6nlemlerimizi alm\u0131\u015f durumday\u0131z." dedi.\r\n\r\n