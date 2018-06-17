Bakan Sarıeroğlu: Yaşlılar için yeni adımlar atacağız

Bakan m\u00fcjdeyi verdi.\r\n,\u00c7al\u0131\u015fma ve Sosyal G\u00fcvenlik Bakan\u0131 J\u00fclide Sar\u0131ero\u011flu, Ramazan Bayram\u0131\u2019n\u0131n ikinci g\u00fcn\u00fcnde \u00f6nce kimsesiz \u00e7ocuklar\u0131 ziyaret edip onlarla bayramla\u015ft\u0131. \r\n,Sar\u0131ero\u011flu burada \u00e7ocuklarla yak\u0131ndan ilgilenip onlara bayram hediyesi verdikten sonra Seyhan Belediyesi Huzurevine ge\u00e7erek ya\u015fl\u0131lar\u0131n da tek tek elini \u00f6p\u00fcp bayramlar\u0131n\u0131 kutlad\u0131. \r\n,Bakan Sar\u0131ero\u011flu, huzurevinde yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada, emeklilere bayramdan \u00f6nce bin lira ikramiye verildi\u011fini, maa\u015flar\u0131n\u0131n da erken \u00f6dendi\u011fini, temmuz ay\u0131nda da maa\u015flara zam yap\u0131laca\u011f\u0131n\u0131 belirterek, \u201cYa\u015fl\u0131l\u0131k maa\u015f\u0131n\u0131n da art\u0131k 3 ayda bir de\u011fil aydan aya alabilmeleri i\u00e7in ad\u0131m att\u0131k. Ayr\u0131ca ya\u015fl\u0131l\u0131k maa\u015f\u0131n\u0131 da 500 liraya \u00e7\u0131kard\u0131k. H\u00fck\u00fbmetimiz 16 y\u0131lda hem ya\u015fl\u0131, hem engelli hem de \u00e7ocuklar i\u00e7in bir \u00e7ok ad\u0131m att\u0131. Ancak bundan sonras\u0131 i\u00e7in de bir \u00e7ok ad\u0131m atacak. Ya\u015fl\u0131lar\u0131n, \u00e7ocuklar\u0131n ve engellilerin hayat standart\u0131n\u0131 art\u0131rmak i\u00e7in bir \u00e7ok yeni projeler var\u201d dedi. \r\n,Bakan Sar\u0131ero\u011flu, ya\u015fl\u0131lar\u0131n 2002\u2019den \u00f6ncesini \u00e7ok iyi hat\u0131rlayabilece\u011fini h\u00fck\u00fcmetin emeklilerin maa\u015f\u0131n\u0131 \u00f6deyemez duruma geldi\u011fini maa\u015f \u00f6demek i\u00e7in IMF kap\u0131lar\u0131nda bekledi\u011fini, art\u0131k b\u00f6yle bir durumun olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 ifade etti.