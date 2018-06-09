Bakan Soylu'dan darbe uyarısı

FET\u00d6'n\u00fcn \u00fclke i\u00e7in tehdit olu\u015fturabilecek h\u00fccrelerinin oldu\u011funu belirten Bakan Soylu, \u00f6rg\u00fct\u00fcn darbe \u00e7a\u011fr\u0131s\u0131 yapt\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi.,\u0130\u00e7i\u015fleri Bakan\u0131 S\u00fcleyman Soylu, CNN T\u00fcrk canl\u0131 yay\u0131n\u0131nda \u00f6nemli a\u00e7\u0131klamalarda bulundu.\r\n\r\n,15 Temmuz'da milletin iradesine el koymak isteyen ancak meydanlarda milletin tokad\u0131n\u0131 yiyen FET\u00d6'n\u00fcn, yeni bir darbe, yeni suikast planlar\u0131 i\u00e7erisinde oldu\u011funu belirten Bakan Soylu, "Ama bunlara g\u00fc\u00e7leri yok" diye konu\u015ftu.\r\n\r\n,\u0130\u00e7i\u015fleri Bakan\u0131 S\u00fcleyman Soylu, \u015fu a\u00e7\u0131klamalar\u0131 yapt\u0131:\r\n\r\n,"FET\u00d6 ve ter\u00f6r \u00f6rg\u00fctlerinin \u015f\u00f6yle bir \u00f6zelli\u011fi var. \u00c7ok konu\u015fuyorlar az eylem yap\u0131yorlar. ,Gerek PKK gerek FET\u00d6'n\u00fcn engellenen \u00e7ok eylemi var. ,\u00dc\u00e7 ankles\u00f6rl\u00fc telefonlar var. Yakalad\u0131klar\u0131m\u0131z aras\u0131nda itiraflar var. Bunlar\u0131n kendi aralar\u0131nda planlar\u0131n\u0131 \u00f6\u011freniyoruz.\r\n\r\n,Yeni bir darbe, yeni suikast planlar\u0131 var. Ama buna g\u00fc\u00e7leri yok. \u00d6zellikle Balkanlar'da \u00e7ok g\u00fc\u00e7l\u00fcler. \u00d6zellikle d\u0131\u015far\u0131da da lojistik aya\u011f\u0131n\u0131 \u00e7\u00f6zmeye \u00e7al\u0131\u015f\u0131yoruz. ,Avrupa'n\u0131n bir k\u0131sm\u0131nda bunlar\u0131 i\u00e7selle\u015ftirmi\u015f durumda. Darbe de daahil b\u00fct\u00fcn bunlar\u0131 kendi i\u00e7lerinde de\u011ferlendiriyorlar. \r\n,Kandil, bizim i\u00e7in \u015fu anda yak\u0131n ve zamanlama bir hedef. \u0130stedi\u011fimiz an Kandil'i ele ge\u00e7irebiliriz.",FET\u00d6 ile m\u00fccadelemizi bir 15 Temmuz'da yakalad\u0131klar\u0131m\u0131z var. \u0130ki ByLock \u00fczerinden yakalananlar var. ,Her hafta ter\u00f6r \u00f6rg\u00fct\u00fc lideri subliminal mesajlarla kendi \u00f6rg\u00fcn\u00fc aya\u011fa tutmak i\u00e7in mesajlar veriyor.\r\n