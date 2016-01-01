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Ramazan
Bakan Soylu'dan minik Leyla'nın ölümüyle ilgili açıklama
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ağrı'da kaybolduktan 18 gün sonra cesedi bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir ile ilgili, "İlk belirlemelere göre bir cinsel istismar yok.
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