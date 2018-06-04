Bakan Soylu: Hakurk hattında birçok nokta ele geçirildi

\u0130\u00e7i\u015fleri Bakan\u0131 Soylu, ter\u00f6rle m\u00fccadele operasyonlar\u0131na ili\u015fkin \u00f6nemli a\u00e7\u0131klamalarda bulundu.\r\n,Bakan, Mehmet\u00e7i\u011fin s\u0131n\u0131r \u00f6tesinde ilerleyi\u015finin s\u00fcrd\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc belirtti.\r\n,\u0130\u00e7i\u015fleri Bakan\u0131 Soylu, ter\u00f6r \u00f6rg\u00fct\u00fc PKK'n\u0131n en \u00f6nemli \u00fcss\u00fc konumundaki Kandil kamp\u0131n\u0131n uzak bir hedef olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirterek, Hakurk hatt\u0131nda bir\u00e7ok noktan\u0131n ele ge\u00e7irildi\u011fini a\u00e7\u0131klad\u0131.\r\n,\u0130\u00e7i\u015fleri Bakan\u0131 S\u00fcleyman Soylu, ter\u00f6rle m\u00fccadele operasyonlar\u0131na ili\u015fkin de\u011ferlendirmede bulundu. \r\n,Ter\u00f6r \u00f6rg\u00fct\u00fc PKK'n\u0131n en \u00f6nemli \u00fcss\u00fc konumundaki Kandil b\u00f6lgesinin uzak bir hedef olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 vurgulayan Bakan Soylu, Mehmet\u00e7i\u011fin Hakurk hatt\u0131nda bir\u00e7ok noktay\u0131 ele ge\u00e7irdi\u011fini ifade etti. \r\n,Soylu, ter\u00f6rle m\u00fccadelenin kararl\u0131l\u0131kla s\u00fcrece\u011fini bildirdi.\r\n