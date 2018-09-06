Bakan 'Ümitliyiz' dedi ve müjdeyi verdi! 2 ay sonra başlayacak

Oru\u00e7 Reis gemisine ziyaretten bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan\u0131 D\u00f6nmez, T\u00fcrkiye'nin hem Akdeniz'de hem de Karadeniz'de petrol aramaya devam edece\u011fini s\u00f6yledi.\r\n,Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan\u0131 Fatih D\u00f6nmez, TPAO Barbaros Hayrettin Pa\u015fa Gemisi'nin \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131na ili\u015fkin, "\u015eu anda T\u00fcrkiye Petrolleri o gemiyle ilgili son testlerini, haz\u0131rl\u0131klar\u0131n\u0131 yap\u0131yor. Onlar bittikten sonra amac\u0131m\u0131z 1-2 ay i\u00e7erisinde k\u0131\u015f girmeden orada ilk sondaja ba\u015flamak. Kendi ekonomik b\u00f6lgemiz i\u00e7erisinde yer alacak. Antalya a\u00e7\u0131klar\u0131nda planlan\u0131yor. \u00dcmitliyiz ama bunu biraz zaman g\u00f6sterecek." dedi. \r\n\r\n,Bakan D\u00f6nmez, Karadeniz'de bulunan hidrokarbon, petrol, do\u011falgaz ve k\u00f6m\u00fcr rezervi aramas\u0131 yapan MTA Oru\u00e7 Reis sismik arama gemisini ziyaret ederek, incelemelerde bulundu ve yap\u0131lan \u00e7al\u0131\u015fmalar hakk\u0131nda bilgi ald\u0131.Gemideki incelemelerinin ard\u0131ndan gazetecilere a\u00e7\u0131klamada bulunan D\u00f6nmez, milli enerji ve maden politikas\u0131 kapsam\u0131nda hem enerji hem maden taraf\u0131nda yerlile\u015ftirme ve yerli kaynak kullan\u0131m\u0131n\u0131 artt\u0131rmak i\u00e7in ciddi bir haz\u0131rl\u0131k i\u00e7erisinde olduklar\u0131n\u0131 s\u00f6yledi.\r\n\r\n,"Bunun i\u00e7in de ke\u015fif etmek gerekiyor. Ke\u015fif i\u00e7in de hem karada hem denizde hem de havada t\u00fcm geli\u015fmi\u015f yeni teknolojik \u00fcr\u00fcnleri, te\u00e7hizat\u0131 kullanarak \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 y\u00fcr\u00fct\u00fcyoruz." diyen Bakan D\u00f6nmez, \u015f\u00f6yle devam etti:\r\n\r\n,"\u0130\u00e7erisinde bulundu\u011fumuz Oru\u00e7 Reis Gemisi'ni, ge\u00e7ti\u011fimiz y\u0131l eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan\u0131m\u0131z Berat Albayrak ile birlikte hizmete alm\u0131\u015ft\u0131k. Bu s\u00fcre i\u00e7erisinde hem gemi sefer g\u00fcvenli\u011fi a\u00e7\u0131s\u0131ndan hem de bunun \u00fczerinde donat\u0131lm\u0131\u015f modern elektronik cihazlar\u0131n sismik cihazlar a\u00e7\u0131s\u0131ndan testleri ve denemeleri yap\u0131ld\u0131. Sonu\u00e7ta bu testlerden de ba\u015far\u0131 ile ge\u00e7ti. Art\u0131k resmi g\u00f6revine de ba\u015flam\u0131\u015f oldu. Bu gemi di\u011fer benzerlerinden daha nitelikli, donan\u0131ml\u0131. Her \u015feyden \u00f6nce 2 ve 3 boyutlu sismik \u00e7al\u0131\u015fma yapabiliyor. Yakla\u015f\u0131k bin 500 metrelik gemiye monte edilmi\u015f \u00f6zel bir kol yard\u0131m\u0131yla deniz taban\u0131ndaki bir yeri toplayabiliyor. Hatta deniz taban\u0131ndan yakla\u015f\u0131k 18 metre derinli\u011fe inmek suretiyle \u00f6rnek alabiliyor. Su i\u00e7erisinden \u00f6rnek al\u0131nabiliyor. G\u00f6r\u00fcnt\u00fcleme yap\u0131labiliyor. Bunlar sayesinde kendi ekonomik kullan\u0131m\u0131m\u0131z alt\u0131ndaki sular\u0131m\u0131zda bu \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 kendi milli gemimizde yapabiliyoruz."\r\n\r\n,D\u00f6nmez, geminin yakla\u015f\u0131k y\u00fczde 90'\u0131n\u0131n yerli malzeme kullan\u0131larak yap\u0131ld\u0131\u011f\u0131na ve i\u00e7erisindeki personelin tamam\u0131n\u0131n da yerli personel oldu\u011funa i\u015faret ederek, \u015funlar\u0131 kaydetti:\r\n\r\n,"\u00c7al\u0131\u015fmalar\u0131m\u0131z daha \u00f6nce burada Barbaros Hayrettin Pa\u015fa, T\u00fcrkiye Petrolleri'nin di\u011fer gemisi ile yap\u0131lmaktayd\u0131. \u015eimdi Barbaros Hayrettin Pa\u015fa, Akdeniz'de aramalar\u0131na devam ediyor. Oru\u00e7 Reis, onun karde\u015fi burada. Onun b\u0131rakm\u0131\u015f oldu\u011fu i\u015fleri tamamlam\u0131\u015f olacak. \u0130ki boyutlu sismik \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n\u0131n tamam\u0131 yap\u0131lm\u0131\u015f durumda Karadeniz'de. \u00dc\u00e7 boyutlu sismik \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n da \u015fu an y\u00fczde 20'sindeyiz. \u0130ki boyutlu sismik veriler incelendikten sonra bizim hidrokarbon rezervi ke\u015ffi tahmininde bulunaca\u011f\u0131m\u0131z alanlarda 3 boyutlu \u00e7al\u0131\u015fmalar yapacak. Belki akabinde de sondaj \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 yapaca\u011f\u0131z ama ilk sondaj\u0131m\u0131z in\u015fallah \u00f6n\u00fcm\u00fczdeki 1-2 ay i\u00e7erisinde Akdeniz'de olacak. \u0130lk sondaj kuyumuzu ba\u015flatm\u0131\u015f olaca\u011f\u0131z. O da yine millile\u015ftirdi\u011fimiz bir gemi. Ge\u00e7ti\u011fimiz y\u0131l sat\u0131n ald\u0131\u011f\u0131m\u0131z bu gemi ile art\u0131k Karadeniz, Akdeniz'de o sondajlar\u0131 o gemiyle yapaca\u011f\u0131z. Bir ba\u015fka \u00e7al\u0131\u015fmam\u0131z da Karadeniz i\u00e7in ikinci bir gemi alma \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131m\u0131z var. Onlar da y\u00fcr\u00fcyor. Hem Karadeniz'de hem Akdeniz'de petrol ve do\u011falgaz rezerviyle ilgili \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131m\u0131z devam edecek. Bakanl\u0131k olarak bir slogan\u0131m\u0131z var, 'Varsa bulaca\u011f\u0131z' diyoruz. \u0130n\u015fallah var, \u00fcmitliyiz. Biz bilimsel olarak yap\u0131lmas\u0131 gereken her t\u00fcrl\u00fc \u00e7al\u0131\u015fmay\u0131 yap\u0131yoruz."\r\n\r\n,MTA Oru\u00e7 Reis Gemisi&tt2