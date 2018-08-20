Bakan uyardı! Para cezası verilecek

Bakan Bekir Pakdemirli uyard\u0131! , Para cezas\u0131 verilecek , Tar\u0131m ve Orman Bakan\u0131 Dr. Bekir Pakdemirli Kurban Bayram\u0131 dolay\u0131s\u0131yla vatanda\u015flara uyar\u0131da bulunarak \u201cTebli\u011f h\u00fck\u00fcmlerine uymayarak hayvanlara eziyet edenlere ceza kesilecek\u201d diye konu\u015ftu. , Hayvanlar\u0131n uygunsuz \u015fekillerde yakalanmas\u0131, uygun olmayan gere\u00e7 ve \u015fartlarda kesim yap\u0131lmas\u0131 gibi insani ve dini bak\u0131mdan uygun olmayan hallerin, hayvanlar\u0131n gereksiz yere ac\u0131 \u00e7ekmelerine sebep olaca\u011f\u0131n\u0131n alt\u0131n\u0131 \u00e7izen Bakan Dr. Bekir Pakdemirli, 5199 Say\u0131l\u0131 Hayvanlar\u0131 Koruma Kanunu\u2019nda, \u201cHayvanlar\u0131n kesilmesi; dini kurallar\u0131n gerektirdi\u011fi \u00f6zel ko\u015fullar dikkate al\u0131narak hayvan\u0131 korkutmadan, \u00fcrk\u00fctmeden, en az ac\u0131 verecek \u015fekilde, hijyenik kurallara uyularak ve usul\u00fcne uygun olarak bir anda yap\u0131l\u0131r. Hayvanlar\u0131n kesiminin ehliyetli ki\u015filerce yap\u0131lmas\u0131 sa\u011flan\u0131r\u201d h\u00fckm\u00fcn\u00fcn yer ald\u0131\u011f\u0131n\u0131 vurgulad\u0131. , Bu h\u00fckme ayk\u0131r\u0131 hareket edenlere hayvan ba\u015f\u0131na bin 255 TL idari para cezas\u0131 uygulanaca\u011f\u0131n\u0131 vurgulayan Dr. Bekir Pakdemirli, s\u00f6z konusu kanun uyar\u0131nca y\u00fcr\u00fcrl\u00fc\u011fe konulan \u201cKurban Hizmetlerinin Diyanet \u0130\u015fleri Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131nca Y\u00fcr\u00fct\u00fclmesine Dair Y\u00f6netmelik\u201d h\u00fck\u00fcmlerine ayk\u0131r\u0131 hareket edenlere de hayvan ba\u015f\u0131na 3.150 TL idari para cezas\u0131 kesilece\u011fini s\u00f6yledi. , K\u00f6t\u00fc Muamele Yasak Kurban Bayram\u0131n\u0131n yakla\u015fmas\u0131 ile birlikte Tar\u0131m ve Orman Bakanl\u0131\u011f\u0131, \u0130\u00e7i\u015fleri Bakanl\u0131\u011f\u0131, Sa\u011fl\u0131k Bakanl\u0131\u011f\u0131, \u00c7evre ve \u015eehircilik Bakanl\u0131\u011f\u0131, Diyanet \u0130\u015fleri Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 ve T\u00fcrkiye Diyanet Vakf\u0131 temsilcilerinden olu\u015fan Bakanl\u0131klararas\u0131 Kurban Hizmetleri Kurulu taraf\u0131ndan haz\u0131rlanan 2018 Y\u0131l\u0131 Kurban Hizmetlerinin Uygulanmas\u0131na Dair Tebli\u011f 14 A\u011fustos 2018 tarihinde yay\u0131nland\u0131. , Bakanl\u0131\u011fa ba\u011fl\u0131 Do\u011fa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc\u2019n\u00fcn de i\u00e7erisinde yer ald\u0131\u011f\u0131 kurulda Bakanl\u0131k, \u00f6zellikle hayvanlara eziyet edilmemesi hususunda B\u00f6lge M\u00fcd\u00fcrl\u00fckleri ve \u0130l \u015eube M\u00fcd\u00fcrl\u00fckleri vas\u0131tas\u0131yla gerekli tedbirlerin al\u0131nmas\u0131n\u0131 sa\u011flad\u0131. \u00dclkemizin i\u00e7inden ge\u00e7ti\u011fi bu zor g\u00fcnlerde Kurban Bayram\u0131\u2019n\u0131n birlik ve beraberli\u011fimizi peki\u015ftirmesi a\u00e7\u0131s\u0131ndan \u00f6nemli oldu\u011funu ifade eden Tar\u0131m ve Orman Bakan\u0131 Dr. Bekir Pakdemirli, \u201cB\u00fct\u00fcn vatanda\u015flar\u0131m\u0131z\u0131n ve \u0130slam Aleminin Kurban Bayram\u0131 kutlu olsun\u201d diyerek s\u00f6zlerini tamamlad\u0131.