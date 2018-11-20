Bakan Varank açıkladı: O öğrencilerin işi hazır!

Bakan Varank, "Bursiyerlerimiz mezun olduktan sonra i\u015f arama zahmetine girmeyecek, doktora yapt\u0131klar\u0131 alanda istihdam edilecekler. ,Bakan Varank, Sanayi Doktora Program\u0131 ile ilgili, "33 \u00fcniversitenin, 77 farkl\u0131 sanayi kurulu\u015fuyla yapt\u0131\u011f\u0131 i\u015f birli\u011fi projeleri desteklenmeye hak kazand\u0131. Hedefimiz 500 doktora \u00f6\u011frencisiyle ba\u015flamakt\u0131.,Sanayi ve Teknoloji Bakan\u0131 Mustafa Varank, "120 farkl\u0131 proje arac\u0131l\u0131\u011f\u0131yla sanayinin ihtiya\u00e7lar\u0131 do\u011frultusunda 517 doktora \u00f6\u011frencisi yeti\u015ftirilecek" dedi. ,Varank, "Program\u0131n en cezbedici k\u0131sm\u0131ysa, doktora sonras\u0131 istihdam. Bu \u00f6\u011frencilere doktoralar\u0131 bittikten sonra sanayi sekt\u00f6r\u00fcnde istihdamlar\u0131 i\u00e7in 3 y\u0131l boyunca destek sa\u011flayaca\u011f\u0131z" diye konu\u015ftu.,B\u00f6ylelikle sanayide nitelikli bilgiyle katma de\u011ferli \u00fcretimin ger\u00e7ekle\u015fmesini sa\u011flayaca\u011f\u0131z" diye konu\u015ftu.,Fakat nitelikli talep kar\u015f\u0131s\u0131nda daha fazla \u00f6\u011frenci ve sanayicinin bu imkandan faydalanmas\u0131n\u0131 istedik" dedi.,Bakan Varank, "Program\u0131n en cezbedici k\u0131sm\u0131ysa, doktora sonras\u0131 istihdam. Bu \u00f6\u011frencilere doktoralar\u0131 bittikten sonra sanayi sekt\u00f6r\u00fcnde istihdamlar\u0131 i\u00e7in 3 y\u0131l boyunca destek sa\u011flayaca\u011f\u0131z" ifadelerini kulland\u0131.