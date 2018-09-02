Bakan Varank’tan genç girişimcilere müjde

Bu sayede uluslararas\u0131 rekabet g\u00fcc\u00fc olan, teknoloji d\u00fczeyi y\u00fcksek \u00fcr\u00fcn ve hizmet geli\u015ftirebilen ba\u015flang\u0131\u00e7 firmalar\u0131 ekonomiye kazand\u0131r\u0131l\u0131yor. ,B\u00f6ylelikle nitelikli \u00fcr\u00fcnlerde d\u0131\u015f ba\u011f\u0131ml\u0131l\u0131\u011f\u0131n azalt\u0131lmas\u0131na katk\u0131 sa\u011flan\u0131yor. Program dahilinde bug\u00fcne kadar yakla\u015f\u0131k bin giri\u015fimci, \u015firketlerini kurdu ve fikirlerini hayata ge\u00e7irdi.,Sanayi ve Teknoloji Bakan\u0131 Mustafa Varank, 100 G\u00fcnl\u00fck Eylem Plan\u0131'nda yer alan Bireysel Gen\u00e7 Giri\u015fim (B\u0130GG) Program\u0131 kapsam\u0131nda giri\u015fimci adaylar\u0131na 200 bin TL hibe verilece\u011fini a\u00e7\u0131klad\u0131.\r\n,Sanayi ve Teknoloji Bakanl\u0131\u011f\u0131ndan yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamaya g\u00f6re gen\u00e7 giri\u015fimcilerin katma de\u011feri y\u00fcksek \u00fcr\u00fcnler \u00fcreterek \u015firket kurmas\u0131n\u0131 ve ticarile\u015fmesini sa\u011flayan B\u0130GG Program\u0131\u2019n\u0131n 2018 y\u0131l\u0131 ikinci \u00e7a\u011fr\u0131s\u0131 yar\u0131n a\u00e7\u0131lacak. Teknogiri\u015fim Sermayesi Deste\u011fi alabilmek i\u00e7in yap\u0131lan ba\u015fvurular, akademisyen, sanayici ve yat\u0131r\u0131mc\u0131lardan olu\u015fan bir heyet taraf\u0131ndan de\u011ferlendirilecek. Uygulay\u0131c\u0131 kurulu\u015flar ise e\u011fitim, ment\u00f6rl\u00fck, kulu\u00e7ka, i\u015fbirli\u011fi a\u011flar\u0131n\u0131n kullan\u0131m\u0131, i\u015f fikirlerinin do\u011frulanmas\u0131 ve giri\u015fimcinin T\u00dcB\u0130TAK\u2019a sunaca\u011f\u0131 i\u015f plan\u0131 \u00f6nerilerinin onaylanmas\u0131 gibi faaliyetleri ger\u00e7ekle\u015ftirecek. \u201cAk\u0131ll\u0131 Ula\u015f\u0131m\u201d, \u201cEnerji ve Temiz Teknolojiler\u201d, \u201cSanayide Dijital D\u00f6n\u00fc\u015f\u00fcm\u201d, \u201c\u0130leti\u015fim ve Say\u0131sal D\u00f6n\u00fc\u015f\u00fcm\u201d, \u201cSa\u011fl\u0131k ve \u0130yi Ya\u015fam\u201d ile \u201cS\u00fcrd\u00fcr\u00fclebilir Tar\u0131m ve Beslenme\u201d ba\u015fl\u0131kl\u0131 tematik alanlarda ba\u015fvuru yap\u0131labilecek. \r\n\r\n,Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 H\u00fck\u00fcmet Sistemi 100 G\u00fcnl\u00fck \u0130craat Program\u0131\u2019n\u0131n s\u0131k\u0131 takip\u00e7isi olduklar\u0131n\u0131 belirten Sanayi ve Teknoloji Bakan\u0131 Varank, gen\u00e7 giri\u015fimciler i\u00e7in haz\u0131rlanan destek program\u0131na ili\u015fkin \u015fu bilgileri verdi:\r\n\r\n,\u201cBakanl\u0131\u011f\u0131m\u0131z, B\u0130GG Teknogiri\u015fim Program\u0131 ile gen\u00e7 ve yenilik\u00e7i giri\u015fimci adaylar\u0131n\u0131n hayallerini ger\u00e7e\u011fe d\u00f6n\u00fc\u015ft\u00fcr\u00fcyor. ,\u0130kinci \u00e7a\u011fr\u0131 i\u00e7in yap\u0131lan m\u00fcracaatlar en h\u0131zl\u0131 \u015fekilde de\u011ferlendirilirken, destek program\u0131ndan yararlanmak isteyenler, http:\/\/www.tubitak.gov.tr\/tr\/destekler\/sanayi\/ulusal-destek-programlari\/icerik-1512-teknogirisim-sermayesi-destegi-programi-bigg linkinden detayl\u0131 bilgilere ula\u015fabiliyor.\r\n\r\n,Teknoloji ve yenilik odakl\u0131 i\u015f fikirleri, nitelikli istihdam olu\u015fturacak te\u015febb\u00fcslere d\u00f6n\u00fc\u015f\u00fcyor. Fikirden pazara kadar olan yenilik\u00e7i faaliyetler destekleniyor.,B\u0130GG 2018 y\u0131l\u0131n\u0131n ilk \u00e7a\u011fr\u0131s\u0131na 3 bin 323 giri\u015fimci ba\u015fvuru yapt\u0131 ve 146 giri\u015fimci Tekno Giri\u015fim Sermayesi Deste\u011fi almaya hak kazand\u0131., Yar\u0131n (3 Eyl\u00fcl 2018) itibariyle 2018 y\u0131l\u0131 ikinci \u00e7a\u011fr\u0131s\u0131na \u00e7\u0131k\u0131l\u0131yor. Giri\u015fimci adaylar\u0131, onay ald\u0131klar\u0131 i\u015f planlar\u0131yla birlikte T\u00dcB\u0130TAK\u2019a ba\u015fvurarak 200 bin TL tutar\u0131ndaki y\u00fczde 100 hibe destekten yararlanabilecek.\u201d\r\n\r\n