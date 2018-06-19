Bakan Yılmaz'dan öğretmen ve öğrencilere müjde

Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, 2019'un sonunda ikili eğitime Türkiye'de son verileceğini duyurdu. Bakan ayrıca, "25 bin öğretmeni Eylül ayına kadar eğitim ailemizle buluşturacağız. Yaklaşık 100 bin öğretmen ihtiyacımız var. Bu yıl, 25 bin öğretmen ataması gerçekleştireceğiz." açıklamasında bulundu. Fatih Projesi kapsamında sınıflarımızı 430 binin üzerinde akıllı tahta ile donatıldığının altını çizen Yılmaz, "Öğretmenlerimize her 4 yılda bir, öğrencilere de 5. ve 9. sınıflarda yeni bilgisayar vereceğiz." diye konuştu.