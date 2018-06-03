Bakan yüzde verdi

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan\u0131 Faruk \u00d6zl\u00fc, baz\u0131 gazetecilerle sohbetinde se\u00e7imlere en haz\u0131rl\u0131kl\u0131 partinin AK Parti oldu\u011funu, a\u00e7\u0131klad\u0131klar\u0131 beyanname ile gelece\u011fe y\u00f6nelik bir perspektif sunduklar\u0131n\u0131 hat\u0131rlatt\u0131. ,\u00d6zl\u00fc \u201cBizim adaylar\u0131m\u0131z\u0131 da di\u011ferleri ile mukayese edersek; di\u011ferlerine g\u00f6re daha nitelikli, tan\u0131n\u0131r, bilinen ve denenmi\u015f ki\u015filer oldu\u011funu s\u00f6yleyebiliriz\u201d diye konu\u015ftu. ,Meclis\u2019e yans\u0131yacak milletvekili da\u011f\u0131l\u0131m\u0131n\u0131n HDP\u2019nin baraj\u0131 a\u015f\u0131p a\u015fmayaca\u011f\u0131na ba\u011fl\u0131 oldu\u011funa dikkat \u00e7eken \u00d6zl\u00fc,,\u0130Y\u0130 Parti ile ilgili olarak da abart\u0131ld\u0131\u011f\u0131 gibi bir durum olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi ve \u201c\u0130Y\u0130 Parti\u2019nin k\u00f6p\u00fc\u011f\u00fc s\u00f6nd\u00fc\u201d dedi. , \u00d6zl\u00fc, 24 Haziran\u2019daki se\u00e7imlerde ilk turda Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan\u2019\u0131n minimum y\u00fczde 55 ile yeniden cumhurba\u015fkan\u0131 se\u00e7ilece\u011fini d\u00fc\u015f\u00fcnd\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc belirtirken de \u2018Erdo\u011fan\u2019a oy veren se\u00e7menlerin bir b\u00f6l\u00fcm\u00fcn\u00fcn AK Parti\u2019ye oy vermeyece\u011fi\u2019 alg\u0131s\u0131n\u0131n ise do\u011fru olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi.