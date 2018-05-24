Bakanın eline aldığı tüfek bakın kimin çıktı?

Milli Savunma Bakan\u0131 Canikli, Makina ve Kimya End\u00fcstrisi Kurumu (MKEK) ile T\u00dcB\u0130TAK SAGE\u2019nin projeleri imza t\u00f6reni i\u00e7in gitti\u011fi K\u0131r\u0131kkale\u2019de MKEK\u2019n\u0131n a\u011f\u0131r silah ve \u00e7elik fabrikas\u0131 ile silah m\u00fczesini de gezdi. ,Canikli m\u00fczede ge\u00e7mi\u015fte kullan\u0131lan silahlar ile \u2018Gazi T\u00fcfek\u2019 olarak adland\u0131r\u0131lan, 27 Ocak 2018\u2019de Afrin\u2019de Zeytin Dal\u0131 Harekat\u0131\u2019nda \u015fehit olan Piyade \u00dcst\u00e7avu\u015f Fatih Mehmethan\u2019a ait t\u00fcfe\u011fi inceledi.\r\n\r\n,Vatan'da yer alan habere g\u00f6re; MKEK Silah Fabrikas\u0131 M\u00fcd\u00fcr\u00fc Mehmet Ocak\u00e7\u0131o\u011flu Gazi T\u00fcfe\u011fin hikayesini \u015f\u00f6yle anlatt\u0131:\r\n\r\n,MPT-76 geldi\u011finde \u015farapnel darbeleri y\u00fcz\u00fcnden dip\u00e7i\u011fi ve namlu a\u011fz\u0131ndaki alev gizleyeni a\u011f\u0131r hasarl\u0131yd\u0131. Par\u00e7alar\u0131 de\u011fi\u015ftirip, kontrol\u00fcn\u00fc yapt\u0131ktan sonra g\u00f6nderecektik. ,Ancak Astsubay Fatih Mehmethan\u2019\u0131n Afrin\u2019de \u015fehit oldu\u011funu \u00f6\u011frenince \u00e7ok duyguland\u0131k. \u015eehidimizin hat\u0131ras\u0131n\u0131n ya\u015famas\u0131 i\u00e7in silah\u0131 m\u00fczede sergilemek istedik. Tozunu bile almadan, geldi\u011fi haliyle m\u00fczeye kald\u0131rd\u0131k.\r\n\r\n,Mehmet Ocak\u00e7\u0131o\u011flu, \u201cMKEK\u2019n\u0131n Ankara\u2019daki m\u00fczesinde me\u015fhur \u2018Gazi Kovan\u2019\u0131m\u0131z var. Gazi Kovan, Kurtulu\u015f Sava\u015f\u0131 s\u0131ras\u0131nda 1.5 y\u0131l i\u00e7inde 8 kez doldurulup, 9 kez cephede kullan\u0131lan ve her kullan\u0131l\u0131\u015f\u0131ndan sonra at\u00f6lyeye getirilen, son olarak ise Cumhuriyet\u2019in ilan\u0131 \u015ferefine yap\u0131lan 101 pare top at\u0131\u015f\u0131ndaki en son at\u0131\u015f\u0131n yap\u0131ld\u0131\u011f\u0131 kovand\u0131r\u201d dedi.