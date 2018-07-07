Bakanlar partili olmayacak

Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan, MHP ile olu\u015fturduklar\u0131 Cumhur \u0130ttifak\u0131\u2019n\u0131 Meclis\u2019te de devam ettireceklerini belirterek, \u201cMHP\u2019nin de ayn\u0131 anlay\u0131\u015fa sahip oldu\u011funu g\u00f6rmekten ayr\u0131ca memnuniyet duyuyorum\u201d dedi.,AK Parti Geni\u015fletilmi\u015f \u0130l Ba\u015fkanlar\u0131 Toplant\u0131s\u0131\u2019nda, partililere hitap eden Erdo\u011fan, \u201cArt\u0131k y\u00fcr\u00fctme g\u00f6revini Meclis taraf\u0131ndan yetkilendirilen Bakanlar Kurulu de\u011fil, do\u011frudan cumhurba\u015fkan\u0131 ifa edecek. Pazartesi g\u00fcn\u00fc yemin t\u00f6renimizin hemen ard\u0131ndan yay\u0131nlayaca- \u011f\u0131m\u0131z 1 Numaral\u0131 Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 Kararnamesi ile yeniden organize edilmi\u015f haliyle bakanl\u0131klar\u0131 kuruyor, ayn\u0131 ak\u015fam kabinemizi de in\u015fallah a\u00e7\u0131kl\u0131yoruz\u201d ifadelerini kulland\u0131.,24 Haziran se\u00e7imlerine de\u011finen Erdo\u011fan, \u015fu g\u00f6r\u00fc\u015flerini payla\u015ft\u0131: \u201cHedefimize ula\u015famam\u0131\u015fsak sebeplerini tespit edip, m\u00fcmk\u00fcnse tamir, de\u011filse yeniden in\u015fa yoluna gittik. \u015eayet 24 Haziran\u2019\u0131 do\u011fru analiz edemez ve gere\u011fini yerine getiremezsek kendi ilkelerimizle \u00e7eli\u015fmi\u015f oluruz. Se\u00e7im sonu\u00e7lar\u0131n\u0131 bu anlay\u0131\u015f i\u00e7inde de\u011ferlendirmek yerine ki\u015fisel kariyeriyle irtibatland\u0131rarak e\u011fip b\u00fcken herkes her \u015feyden \u00f6nce milletimize yanl\u0131\u015f yapar. Millete yanl\u0131\u015f yapan hi\u00e7 kimsenin de AK Parti\u2019de yeri olamaz.\u201d,Erdo\u011fan, se\u00e7imlerden sonra kendisine gelen raporlarda baz\u0131 ele\u015ftiriler oldu\u011funu, vatanda\u015f\u0131n tevazu arad\u0131\u011f\u0131n\u0131 ifade etti.,Vatanda\u015f\u0131n, \u201cBelediye ba\u015fkan\u0131 benim d\u00fckk\u00e2n\u0131ma gelip, bir \u00e7ay\u0131m\u0131 i\u00e7medikten sonra ben bu belediye ba\u015fkan\u0131n\u0131 ne yapay\u0131m\u201d, \u201cSe\u00e7imden se\u00e7ime mi belediye ba\u015fkan\u0131, milletvekili beni ziyaret edecek\u201d dedi\u011fini anlatan Erdo\u011fan, s\u00f6zlerini \u015f\u00f6yle s\u00fcrd\u00fcrd\u00fc:,\u201cAK Parti\u2019nin m\u00fcktesebat\u0131nda b\u00f6yle bir \u015fey olamaz. \u015eayet kerameti kendinde vehmeden varsa, ger\u00e7ekten hem \u015fahs\u0131 hem partimiz ad\u0131na \u00e7ok b\u00fcy\u00fck zarardad\u0131r. Bizi y\u00fccelten tevazumuz olmu\u015ftur. E\u011fer biz bu tevazuyu kaybettiysek i\u015fte bu a\u00e7\u0131k net puan kayb\u0131na da neden olmu\u015ftur. En g\u00fc\u00e7l\u00fc oldu\u011fumuz yerlerde e\u011fer bug\u00fcn ciddi bir puan kayb\u0131 olmu\u015fsa bunu kendi nefsimize soraca\u011f\u0131z. Biz hatay\u0131 nerede yapt\u0131k? \u00d6yle g\u00f6n\u00fcllere girmiyor da vatanda\u015f\u0131na e\u011fer tepeden bak\u0131yorsak, bir gurur abidesi olarak bak\u0131yorsak, onlara yeri geldi\u011fi zaman hart hurt yap\u0131yorsak, kusura bakmay\u0131n bu millet \u015famar o\u011flan\u0131 de\u011fil. Bir oy verir, iki oy verir ondan sonra da kenara koyar. 24 Haziran\u2019\u0131n foto\u011fraf\u0131n\u0131 bu noktada \u00e7ok iyi \u00e7ekmemiz laz\u0131m. ,\u0130n\u015fallah Mart 2019 yerel se\u00e7iminde de gerek aday tespitlerimizde gerekse bu ahlaki kimli\u011fe de\u011fer verip, onu iyi puanlay\u0131p adaylar\u0131m\u0131z\u0131 da buna g\u00f6re belirlememiz laz\u0131m.\u201d,Bakanlar\u0131n art\u0131k eskisi gibi olmayaca\u011f\u0131na i\u015faret eden Erdo\u011fan, \u201c\u015eimdi art\u0131k partili olmayan bakanlar\u0131m\u0131zla bir kabine olu\u015fturuyoruz., Bu arkada\u015flar\u0131m\u0131z, bundan \u00f6nce oldu\u011fu gibi de k\u00f6\u015feye s\u0131k\u0131\u015ft\u0131r\u0131lmak suretiyle, \u015furaya \u015fu olsun, buraya bu olsun mant\u0131\u011f\u0131yla hareket etmeyecek. Bu tabii bir yerde \u015funu sa\u011flam\u0131\u015f olacak. Kimse kalk\u0131p da \u015funu diyemeyecek, \u2018Siz \u015f\u00f6yle b\u00f6yle yapt\u0131n\u0131z, kadrola\u015ft\u0131n\u0131z, \u015fuydu, buydu.\u2019 En az\u0131ndan bakan, olaylara bakarken daha objektif bakma imkan\u0131n\u0131 yakalayacak. ,Bu, ona bir rahatl\u0131k getirecek. Bu t\u00fcr zanlar\u0131n alt\u0131nda da kalmayacak. B\u00fct\u00fcn bunlarda aranan ehliyet, liyakat olacak. Ehliyeti ve liyakat\u0131 \u00f6ne \u00e7\u0131karmak suretiyle yeni d\u00f6neme girmi\u015f olaca\u011f\u0131z.\u201d \u015feklinde konu\u015ftu.,\u201cSe\u00e7im sonu\u00e7lar\u0131n\u0131 de\u011ferlendirirken cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131nda ald\u0131\u011f\u0131m\u0131z oy ile milletvekili se\u00e7iminde elde etti\u011fimiz netice aras\u0131ndaki fark\u0131 \u00e7ok iyi analiz etmeliyiz. Biz se\u00e7imlerden sadece birinci \u00e7\u0131kmakla yetinebilecek, bunu ba\u015far\u0131l\u0131 sayabilecek bir siyasi parti de\u011filiz. Nas\u0131l ki 2002 sonu 2003 ba\u015f\u0131 o ba\u015flad\u0131\u011f\u0131m\u0131z s\u00fcre\u00e7 \u00e7ok b\u00fcy\u00fck \u00f6nem arz ediyorsa \u015fimdi de ilk etapta 100 g\u00fcn, ard\u0131ndan ikinci bir 100 g\u00fcn, ard\u0131ndan 6 ay ve b\u00f6ylece bir y\u0131ll\u0131k bir s\u00fcreci farkl\u0131 bir \u015fekilde in\u015fallah programlay\u0131p ele alaca\u011f\u0131z. ,AK Partimizi \u00f6nce marta \u00e7ok iyi haz\u0131rlamam