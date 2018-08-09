Bakanlık harekete geçti! 14 bin çocuk ölebilir

Tam 14 bin \u00e7ocuk tehlikede!,Bakanl\u0131k harekete ge\u00e7ti.,\u201cA\u015f\u0131lar\u0131n i\u00e7inde al\u00fcminyum var, bu ileride Alzheimer tehlikesini ortaya \u00e7\u0131kar\u0131r, a\u015f\u0131da domuz \u00fcr\u00fcn\u00fc var\u201d tart\u0131\u015fmalar\u0131 sonras\u0131 \u00e7ocu\u011funa a\u015f\u0131 yapt\u0131rmayan aile say\u0131s\u0131n\u0131n 23 bine ula\u015fmas\u0131, Sa\u011fl\u0131k Bakanl\u0131\u011f\u0131\u2019n\u0131 harekete ge\u00e7irdi. ,A\u015f\u0131 konusunda do\u011fru bilinen yanl\u0131\u015flar oldu\u011funa dikkat \u00e7eken Bakanl\u0131k, vatanda\u015flar\u0131 bilgilendirmek i\u00e7in \u2018asi.saglik.gov.tr\u2019 adl\u0131 internet sitesini kurdu. Bakanl\u0131k, internet sitesinde \u00f6zetle \u015fu bilgilere yer verdi:,\u201cBa\u011f\u0131\u015f\u0131klama insan sa\u011fl\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131s\u0131ndan g\u00fcn\u00fcm\u00fczde en etkili ve ucuz halk sa\u011fl\u0131\u011f\u0131 m\u00fcdahalelerinden biridir. A\u015f\u0131lar sadece a\u015f\u0131 olanlar\u0131 koruman\u0131n d\u0131\u015f\u0131nda, hastal\u0131\u011f\u0131n toplumda a\u015f\u0131 olmam\u0131\u015f bireylere yay\u0131lmas\u0131n\u0131 da \u00f6nler. Yap\u0131lan \u00e7al\u0131\u015fma ile a\u015f\u0131laman\u0131n herhangi bir nedenle kesintiye u\u011framas\u0131 durumunda, \u00e7ocuk ya\u015f grubunda, y\u0131lda a\u015f\u0131 ile \u00f6nlenebilir hastal\u0131klardan kaynaklanan 14 bin 296 \u00f6l\u00fcm ger\u00e7ekle\u015fece\u011fi hesapland\u0131.,Bug\u00fcn itibar\u0131yla 13 hastal\u0131\u011fa kar\u015f\u0131 rutin a\u015f\u0131lama hizmeti veriliyor. Bu kapsamda do\u011fan her bebe\u011fin a\u015f\u0131 takvimine uygun olarak Bo\u011fmaca, Difteri, Tetanoz, K\u0131zam\u0131k, K\u0131zam\u0131k\u00e7\u0131k, Kabakulak, T\u00fcberk\u00fcloz, Poliomyelit (\u00e7ocuk felci), Hepatit-B, Hepatit A, Su\u00e7i\u00e7e\u011fi, Hemofilus Influenza Tip B Menenjiti ile Konjuge Pn\u00f6mokok (zat\u00fcre) a\u015f\u0131lar\u0131 t\u00fcm bebeklerimize \u00fccretsiz olarak sa\u011fl\u0131k kurulu\u015flar\u0131nda uygulan\u0131yor. Bakanl\u0131\u011f\u0131m\u0131zca temin edilip kullan\u0131lan a\u015f\u0131lar\u0131n i\u00e7inde domuz \u00fcr\u00fcn\u00fc bulunmuyor.\u201d,A\u015f\u0131 ile ilgili do\u011fru san\u0131lan baz\u0131 yanl\u0131\u015flar bulunuyor. \u0130\u015fte o yanl\u0131\u015flar:,YANLI\u015e: Bebeklere gereksiz yere \u00e7ok erken a\u015f\u0131 uygulan\u0131yor. Anne s\u00fct\u00fc onlar\u0131 korur.\r\n\r\nYANLI\u015e: Bir \u00e7ocu\u011fa, bir kerede birden fazla a\u015f\u0131 verilmesi zararl\u0131 olabilir ve \u00e7ocu\u011fun ba\u011f\u0131\u015f\u0131kl\u0131k sistemine a\u015f\u0131r\u0131 y\u00fcklenilmi\u015f olur.\r\n\r\n YANLI\u015e: A\u015f\u0131yla \u00f6nlenebilir \u00e7ocukluk hastal\u0131klar\u0131 ya\u015fam\u0131n bir par\u00e7as\u0131d\u0131r.\r\n\r\nYANLI\u015e: A\u015f\u0131lar g\u00fcvenli de\u011fildir.,ANLI\u015e: A\u015f\u0131lar faydal\u0131 de\u011fildir.\r\n\r\nYANLI\u015e: A\u015f\u0131lar otizme neden olur.\r\n\r\nYANLI\u015e: A\u015f\u0131lanan \u00e7ocuklar a\u015f\u0131lanmam\u0131\u015f \u00e7ocuklara k\u0131yasla daha fazla alerjik, otoimm\u00fcn ve solunum yolu hastal\u0131klar\u0131 ile kar\u015f\u0131la\u015f\u0131rlar.\r\n\r\nYANLI\u015e: A\u015f\u0131lar zararl\u0131d\u0131r.,YANLI\u015e: A\u015f\u0131lar\u0131n i\u00e7erisinde \u00e7ocu\u011fuma zararl\u0131 olabilecek maddeler var.\r\n\r\n\r\nYANLI\u015e: \u00dclkemizde a\u015f\u0131 ile \u00f6nlenebilir hastal\u0131klar neredeyse yok edildi, dolay\u0131s\u0131yla a\u015f\u0131lamay\u0131 desteklemeye veya artt\u0131rmaya gerek yok.\r\n\r\nYANLI\u015e: A\u015f\u0131larda bulunan al\u00fcminyumun Alzheimer\u2019a yol a\u00e7ar.,YANLI\u015e: K\u0131zam\u0131k a\u015f\u0131s\u0131 Subakut Sklerozan Panensefalit-SSPE\u2019ye (K\u0131zam\u0131k hastal\u0131\u011f\u0131n\u0131n neden oldu\u011fu bir hastal\u0131k) yol a\u00e7ar.,