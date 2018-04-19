Bakanlık sanatçısı hayatını kaybetti

K\u0131r\u015fehir'de \u2019Zurnac\u0131 Ayvaz\u2019 lakapl\u0131 K\u00fclt\u00fcr ve Turizm Bakanl\u0131\u011f\u0131 sanat\u00e7\u0131lar\u0131ndan Ayvaz Ba\u015faran (83) vefat etti. K\u0131r\u015fehir\u2019in yeti\u015ftirdi\u011fi usta sanat\u00e7\u0131lardan Ne\u015fet Erta\u015f\u2019\u0131n arkada\u015f\u0131 olan Ayvaz Ba\u015faran\u2019a ge\u00e7en y\u0131l Halk Bilimi \u00d6d\u00fcl\u00fc verilmi\u015fti.,.,Ne\u015fet Erta\u015f ile K\u0131r\u015fehir Ustalar Toplulu\u011fu\u2019nun kurulmas\u0131nda b\u00fcy\u00fck eme\u011fi ge\u00e7en Ba\u015faran, \u00fcnl\u00fc sanat\u00e7\u0131ya y\u0131llarca zurnas\u0131yla e\u015flik etmi\u015f, K\u0131r\u015fehir y\u00f6resine ait bayrak kald\u0131rma, gelin a\u011flatma, k\u0131na, cirit, g\u00fcre\u015f, kar\u015f\u0131lama, tura, halay havalar\u0131, a\u011f\u0131rlama, ikileme, yanlama, \u00fc\u00e7ayak gibi eserleri zurnayla seslendirdi\u011fi 23 eserle TRT ar\u015fivine girmi\u015fti. D\u00fc\u011f\u00fcnlerde \u00e7ald\u0131\u011f\u0131 \u2019A\u011f Gelin\u2019 bozla\u011f\u0131yla yak\u0131ndan tan\u0131nan Ayvaz Ba\u015faran'\u0131n vefat\u0131, sevenlerini ve yak\u0131nlar\u0131n\u0131 derinden \u00fczd\u00fc.,Ne\u015fet Erta\u015f'\u0131n tavsiyesi \u00fczerine kurulan Ustalar Toplulu\u011fu b\u00fcnyesinde yurt i\u00e7inde ve d\u0131\u015f\u0131nda \u00e7ok say\u0131da konsere kat\u0131lan ve 65 y\u0131l \u00e7ald\u0131\u011f\u0131 zurnas\u0131n\u0131 birka\u00e7 y\u0131l \u00f6nce sa\u011fl\u0131\u011f\u0131n\u0131n elvermemesi nedeniyle b\u0131rakmak zorunda kalan Ayvaz Ba\u015faran, son g\u00fcnlerini Ba\u011fba\u015f\u0131 Mahallesindeki m\u00fctevazi evinde ge\u00e7iriyor, f\u0131rsat bulduk\u00e7a K\u0131r\u015fehir M\u00fczik ve Ustalar Toplulu\u011fu \u00fcyelerine bilgi birikimini ve tecr\u00fcbelerini aktar\u0131yordu.\r\n\r\n,Zurnac\u0131 Ayvaz Ba\u015faran\u2019\u0131n cenazesinin, yar\u0131n Ba\u011fba\u015f\u0131 Mezarl\u0131\u011f\u0131nda topra\u011fa verilmesi bekleniyor.