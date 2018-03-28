Bakanlık'tan flaş Afrin kararı

Afrin'e insani yard\u0131mlar\u0131n daha kolay ula\u015ft\u0131r\u0131labilmesini sa\u011flamak amac\u0131yla Hatay'dan b\u00f6lgeye ge\u00e7i\u015f i\u00e7in yeni bir g\u00fcmr\u00fck kap\u0131s\u0131 a\u00e7\u0131lmas\u0131 kararla\u015ft\u0131r\u0131ld\u0131. S\u00f6z konusu g\u00fcmr\u00fck kap\u0131s\u0131n\u0131n Hatay'\u0131n Kumlu il\u00e7esi Hamam K\u00f6y\u00fc yak\u0131nlar\u0131nda a\u00e7\u0131lmas\u0131 planlan\u0131yor.\r\n,T\u00fcrk Silahl\u0131 Kuvvetleri (TSK) ve \u00d6zg\u00fcr Suriye Ordusu'nun (\u00d6SO) Zeytin Dal\u0131 Harek\u00e2t\u0131 ile ter\u00f6ristlerden temizledi\u011fi Afrin'e insani yard\u0131mlar\u0131n daha kolay ula\u015ft\u0131r\u0131labilmesini sa\u011flamak amac\u0131yla Hatay'dan b\u00f6lgeye ge\u00e7i\u015f i\u00e7in yeni bir g\u00fcmr\u00fck kap\u0131s\u0131 a\u00e7\u0131lmas\u0131 kararla\u015ft\u0131r\u0131ld\u0131. S\u00f6z konusu g\u00fcmr\u00fck kap\u0131s\u0131n\u0131n Hatay'\u0131n Kumlu il\u00e7esi Hamam K\u00f6y\u00fc yak\u0131nlar\u0131nda a\u00e7\u0131lmas\u0131 planlan\u0131yor.\r\n,AA muhabirinin edindi\u011fi bilgiye g\u00f6re, Ba\u015fbakanl\u0131kta, Afrin'e insani yard\u0131mlar\u0131n daha kolay ula\u015ft\u0131r\u0131labilmesini sa\u011flaman\u0131n da de\u011ferlendirildi\u011fi toplant\u0131da, Hatay'dan b\u00f6lgeye ge\u00e7i\u015f i\u00e7in yeni bir g\u00fcmr\u00fck kap\u0131s\u0131n\u0131n a\u00e7\u0131lmas\u0131na karar verildi. G\u00fcmr\u00fck ve Ticaret Bakan\u0131 B\u00fclent T\u00fcfenkci'nin Hatay ziyaretinin ard\u0131ndan Bakanl\u0131k M\u00fcste\u015far Yard\u0131mc\u0131s\u0131 Sezai U\u00e7armak ve beraberindeki heyet, b\u00f6lgeye giderek yap\u0131lacak \u00e7al\u0131\u015fmalara ili\u015fkin g\u00f6r\u00fc\u015fmelerde bulundu.\r\n,Bakanl\u0131k ve Hatay Valili\u011fi yetkilileriyle yap\u0131lan incelemeler sonucu s\u00f6z konusu g\u00fcmr\u00fck kap\u0131s\u0131n\u0131n Hatay'\u0131n Kumlu il\u00e7esi Hamam K\u00f6y\u00fc yak\u0131nlar\u0131nda a\u00e7\u0131lmas\u0131 konusunda mutabakata var\u0131ld\u0131.\r\n,TSK'nin Afrin'e y\u00f6nelik Zeytin Dal\u0131 Harek\u00e2t\u0131 sonras\u0131nda b\u00f6lgedeki imar, insani yard\u0131mlar ve yerle\u015fik d\u00fczene ge\u00e7ilmesine y\u00f6nelik koordinasyon g\u00f6revi Hatay Valili\u011fine verilmi\u015fti.\r\n,G\u00fcmr\u00fck kap\u0131s\u0131n\u0131n a\u00e7\u0131lmas\u0131n\u0131n planland\u0131\u011f\u0131 Hamam K\u00f6y\u00fc \u00e7evresinde karayolu altyap\u0131s\u0131n\u0131n uygun oldu\u011funu belirten yetkililer, yolun Cinderes \u00fczerinden Afrin'e ula\u015ft\u0131\u011f\u0131n\u0131 bildirdi. Yak\u0131n zamanda g\u00fcmr\u00fck kap\u0131s\u0131n\u0131n a\u00e7\u0131laca\u011f\u0131 noktada saha d\u00fczeltme ve in\u015faat i\u015flemlerine ba\u015flanmas\u0131 planlan\u0131yor.\r\n